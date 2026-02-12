El Senado dio media sanción al nuevo paquete de leyes que propone reducciones de hasta el 50% del salario de los trabajadores por lesiones o, en ciertos casos, por enfermedad.

En el marco del debate por la reforma laboral que será tratada el próximo miércoles en Diputados tras la aprobación del Senado, el proyecto impulsado por el Gobierno incorpora modificaciones de fondo en el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no vinculados al trabajo que podrían afectar hasta el 50% del sueldo del trabajador.

La iniciativa plantea una reducción en los plazos de licencia paga y cambios en los porcentajes de remuneración que percibirán los trabajadores, con nuevas condiciones según el origen del evento y la existencia de personas a cargo.

Estos cambios forman parte de una serie de incorporaciones realizadas en las últimas semanas, luego de intensas negociaciones entre el Ejecutivo y el sector empresarial, que derivaron en ajustes sobre artículos clave del texto original.

Según lo establece el artículo 208 del proyecto, cuando un trabajador sufra un accidente o enfermedad ajena a la actividad laboral que le impida prestar tareas, tendrá derecho a percibir una remuneración parcial.

El nuevo proyecto contempla los casos en que la imposibilidad de trabajar sea consecuencia de una actividad voluntaria y consciente que implique un riesgo para la salud, incluso con actividades cotidianas como hacer deporte, jugar a la pelota, salir a correr o a caminar.

accion-jugador-futbol-estadio (1).jpg Jugar al fútbol entre amigos puede ser causal para que te descuenten parte de tu sueldo. Freepik

De ser así, el empleado cobrará el 50% de su remuneración básica durante un plazo de tres meses si no tiene personas legalmente a cargo, o de seis meses en caso contrario.

El texto que se votará en Diputados la semana que viene aclara además que la reaparición de una enfermedad crónica no será considerada una nueva enfermedad, salvo que se manifieste luego de transcurridos dos años.

En tanto, si la enfermedad o el accidente no estuviera vinculado a una conducta voluntaria y riesgosa por parte del trabajador, el proyecto prevé el pago del 75% del salario básico durante los mismos plazos: tres meses para quienes no tengan cargas de familia y seis meses para quienes sí las tengan.

La iniciativa también contempla que las suspensiones dispuestas por el empleador por razones económicas o disciplinarias no afectarán el derecho del trabajador a percibir esta remuneración parcial. Según el texto, el beneficio se mantendrá tanto si la suspensión se aplica mientras el trabajador se encuentra enfermo o accidentado, como si esas circunstancias se producen con posterioridad.

La reforma laboral tiene media sanción: uno por uno, cómo votó cada uno de los senadores

El Gobierno consiguió este jueves por la madrugada su primer triunfo legislativo del año cuando el Senado le dio media sanción al proyecto de reforma laboral. Lo hizo, además, con un nivel de apoyo y consenso inédito para una iniciativa del oficialismo: tuvo 42 votos a favor, 30 en contra y ninguna abstención.

La Libertad Avanza (LLA) necesitaba una mayoría de al menos 37 votos, es decir, más de la mitad de los senadores presentes, por lo que el acompañamiento de otros bloques iba a resultar clave. Finalmente, el oficialismo contó con el apoyo del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), Peronismo Federal y otros bloques provinciales, lo que le permitió llegar a 42 bancas. En cambio, Unión por la Patria (UxP), Convicción Federal y otros senadores provinciales votaron en contra del proyecto.

De esta manera, el oficialismo obtuvo en sesiones extraordinarias su primera victoria legislativa del año, tras meses de intensas gestiones parlamentarias y de haber otorgado una serie de concesiones a los gobernadores aliados y a la CGT para garantizar el número de votos necesario.

Quiénes son los 42 senadores que votaron a favor de la reforma laboral

La Libertad Avanza: Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Pablo Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Juan Cruz Godoy, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni y María Belén Monte De Oca.

Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Beatriz Avila, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Pablo Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Juan Cruz Godoy, Gonzalo Guzmán Coraita, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco, Juan Carlos Pagotto, Francisco Paoltroni y María Belén Monte De Oca. PRO: Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala y Carmen Álvarez Rivero.

Andrea Marcela Cristina, Enrique Goerling Lara, María Victoria Huala y Carmen Álvarez Rivero. UCR: Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi.

Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi. Bloques Provinciales y otros: Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT) y Edith Terenzi (CHUB).

Carlos Arce (FR), Sonia Rojas Decut (FR), Julieta Corroza (NQN), Luis Juez (FCC), Flavia Royón (SALT) y Edith Terenzi (CHUB). Peronismo Federal - disidentes: Carlos Mauricio Espínola (PU) y Alejandra Vigo (PU).

Quiénes son los 30 senadores que votaron en contra de la reforma laboral