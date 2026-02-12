12 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Reforma laboral: cómo funciona el fondo para indemnizaciones que controlará el Gobierno

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) se conformará con aportes patronales que, antes de la ley, eran destinados a las jubilaciones.

Por
El FAL sería administrado por la Comisión Nacional de Valores

El FAL sería administrado por la Comisión Nacional de Valores, bajo la órbita del Ministerio de Economía y del Ministerio de Capital Humano.

Si la Cámara de Diputados aprueba el proyecto de reforma laboral tal como salió del Senado, se deberá conformar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) con aportes patronales para abaratar y facilitar el pago de indemnizaciones.

Te puede interesar:

Régimen Penal Juvenil: Diputados debate la baja de la edad de imputabilidad a 14 años

El FAL estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores bajo la órbita de los ministerios de Economía, encabezado por Luis Caputo, y de Capital Humano, con Sandra Pettovello como titular.

Este fondo no modifica ni sustituye el régimen de indemnización que quedará vigente luego de la probación de la ley, sino que es una herramienta a la que los empresarios podrán recurrir para financiar los despidos. Los aportes patronales que en la actualidad se destinan al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) se desviarán al FAL.

Por lo tanto, la creación de esta herramienta afectará el financiamiento para hacer frente al pago de las jubilaciones. Según especialistas, ANSES dejaría de recaudar alrededor de u$s2.500 millones por año para financiar el nuevo régimen de indemnizaciones por despidos en el sector privado.

Los aportes mensuales al FAL serán de carácter obligatorio a una cuenta individual del trabajador: del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes. Sindicatos y cámaras empresarias deben acordar en el marco de un convenio colectivo si implementan el FAL o no.

Para qué se puede usar el FAL

  • Indemnizaciones por despido.
  • Otras obligaciones de extinción: indemnizaciones por preaviso, integración del mes de despido y otros pagos relacionados con la finalización del vínculo laboral previstos en varios artículos de la Legislación de Contrato de Trabajo.

Solo se podrá usar para cubrir estos ítems en el caso de trabajadores registrados con una antigüedad no menor a un año al momento de la extinción.

Cómo quedaría el cálculo de las indemnizaciones tras la reforma laboral

La reforma modifica la base de cálculo de la indemnización por antigüedad. Solo se considerará la remuneración mensual devengada y pagada en cada mes calendario. Quedan excluidos conceptos no mensuales como el aguinaldo, vacaciones y premios extraordinarios.

En el caso de conceptos variables, horas extras, comisiones o premios mensuales, se tomará el promedio de los últimos seis meses o del último año si resultara más favorable al trabajador.

El proyecto también habilita que, en caso de sentencia judicial contra personas físicas o PyMEs, el juez pueda autorizar el pago en hasta 12 cuotas mensuales consecutivas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Diputados avanza con el debate por el Régimen Penal Juvenil: el Gobierno busca otro triunfo en el Congreso

El debate entra en la recta final.
play

Mientras el Senado trata la reforma laboral, Diputados dictaminó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad

El Gobierno buscará llevar la punibilidad de menores a 13 años. 

El Gobierno envió a Diputados el nuevo proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Ian Moche y Lilia Lemoine.

Ian Moche le pidió a Diputados que sancione o expulse a Lilia Lemoine tras sus acusaciones

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ingresó a la Cámara de Diputados para su tratamiento. 

El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea ingresó a Diputados

El Congreso atravesará una jornada cargada el 12 y 13 de febrero. 

Extraordinarias al límite: dos sesiones, una agenda cargada y un error de cálculo

Rating Cero

El actor detalló su experiencia trabajando junto a la China Suárez.
play

Diego Cremonesi rompió el silencio y reveló cómo es trabajar con la China Suárez: "No se hablaba de..."

Las periodistas desataron una guerra mediática por el rainting. 

Yanina Latorre fulminó a Laura Ubfal por sus dichos sobre el rating: "Está resentida"

Ahora, llegó a la gran N roja, una impresionante película para toda la familia, se trata de Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego, una producción estadounidense de 2005 con un elenco excepcional.
play

Las aventuras del niño tiburón y la niña de fuego llegó a Netflix y es furor: de qué se trata la película de los 2000

El elenco de esta emotiva película está encabezado por jóvenes figuras del cine asiático que lograron una fuerte conexión con el público.
play

Nostalgia, romance y paso del tiempo: esta película coreana está sorprendiendo a todos en Netflix y es tendencia

Esta película de terror convierte la saga en una trilogía y sigue asustando a todos
play

Esta película de terror convierte la saga en una trilogía y sigue asustando a todos: de qué estreno de Netflix se trata

La doble de riesgo pidió a sus seguidores que respeten sus condiciones al momento de pedirle un saludo personal.

Romance inesperado: quién es la nueva pareja de Furia, la ex Gran Hermano

últimas noticias

play
El actor detalló su experiencia trabajando junto a la China Suárez.

Diego Cremonesi rompió el silencio y reveló cómo es trabajar con la China Suárez: "No se hablaba de..."

Hace 9 minutos
El poder adquisitivo disminuyó en el último cuatrimestre del año. 

Los salarios formales se desplomaron frente a la inflación en diciembre y perdieron más de 2% en 2025

Hace 37 minutos
La Policía detuvo a 37 manifestantes durante la protesta contra la reforma laboral.

"Los vamos a ir a buscar", Monteoliva identificó a cuatro manifestantes que enfrentaron a la Policía

Hace 41 minutos
El INDEC calcula la Canasta Básica Total y Alimentaria.

Impacto inflacionario: la canasta básica subió 5,8% en enero y una familia necesitó más de $1.360.000 para no ser pobre

Hace 42 minutos
Año Nuevo Chino 2026: actividades, rituales y sabores en el Barrio Chino de Buenos Aires.

Habrá fiesta en Belgrano: cómo serán las celebraciones del Año Nuevo Chino 2026 en Buenos Aires

Hace 1 hora