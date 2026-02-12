12 de febrero de 2026 Inicio
Federico Sturzenegger, sobre la reforma laboral: "Si te lastimaste jugando al fútbol, tu empresa no tiene nada que ver"

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado se refirió al polémico apartado del proyecto que señala que las empresas podrían reducir hasta el 50% del sueldo de los trabajadores por cuestiones de salud que no estén vinculadas con el ámbito laboral.

En el marco del debate por la reforma laboral, que ya fue aprobada en el Senado, el ministro Federico Sturzenegger se refirió a una de las modificaciones incorporadas en las últimas horas al proyecto, vinculada al régimen de licencias por enfermedad.

La CGT rechazó la reforma laboral y anunció que profundizará su plan de acción
El mensaje de la CGT tras la media sanción a la reforma laboral: "Retroceso en materia de derechos"

El funcionario apuntó directamente contra los abusos detectados en este sistema, en particular en el caso de las licencias psiquiátricas, las cuales calificó como "abuso".

En ese sentido, detalló que el nuevo esquema distingue entre enfermedades sobrevinientes y situaciones derivadas de decisiones personales del trabajador: “Cuando tenés una enfermedad que te sobrevino, el empleador tiene la obligación de pagarte el 75% del sueldo por un tiempo, no el 100%"

Y enseguida abordó una de las cuestiones que generó más debate en redes sociales. "Si te lastimaste jugando al fútbol, tomaste una acción activa y el empleador no tiene nada que ver que te discapacitaste por un tiempo, es el 50% (del sueldo)”, precisó. Según señaló, el objetivo central de la medida es “reducir las licencias eternas que había”.

Sturzenegger también enumeró otros cambios que contempla la iniciativa, en caso de que la Cámara de Diputados apruebe el proyecto. Entre ellos mencionó el fraccionamiento de las vacaciones y la creación del banco de horas. “Son cosas que ya ocurrían, pero no eran legales. La ley pasa a reflejar lo que ya ocurría”, sostuvo.

En línea con su defensa de la reforma laboral, el Ministro abordó el régimen de descanso, por lo que explicó que las vacaciones podrán dividirse en períodos más cortos, como siete días en lugar de los tradicionales 14, mientras que el banco de horas permitirá compensar jornadas dentro de la semana sin eliminar el pago de horas extra.

El ministro remarcó que la reforma apunta a “ajustar la realidad laboral a cómo se trabaja ahora”, con esquemas más flexibles, y destacó la incorporación de los trabajadores de plataformas digitales. Según explicó, muchas empresas evitaban ofrecer seguros por temor a quedar encuadradas en una relación laboral formal.

Otro de los puntos defendidos por el funcionario fue la posibilidad de pagar en cuotas las indemnizaciones por despido, aclarando que se trata de una alternativa y no de una obligación. “Es a pedido del sector empresario, especialmente para las pymes, para que no venga el hachazo de un solo golpe”, afirmó.

En ese contexto, Sturzenegger celebró lo que definió como la “eliminación de la industria del juicio” y subrayó que el monto de la indemnización no se modifica, ya que continúa siendo de un mes por año trabajado. A su entender, el problema radicaba en las actualizaciones judiciales y en los honorarios de los peritos, que en muchos casos se calculaban como un porcentaje de la sentencia.

“Todo el mundo de alguna manera muerde del salario del trabajador. La industria del juicio es carancheo, pero también lo es el del Estado, porque contratar a alguien implica una carga impositiva tremenda”, concluyó el ministro.

Los puntos más importantes de la reforma laboral tras los cambios del Gobierno

Eliminación de la "industria del juicio"

  • Se redefine la "mejor remuneración" para el cálculo: solo lo mensual, normal y habitual, excluye conceptos no mensuales como SAC y vacaciones y se establece que la indemnización es la única reparación por despido sin causa.

Actualización de créditos laborales

  • También establece una actualización de créditos laborales, que establece un esquema de IPC y un 3% anual.

Nuevo sistema: Fondo de Asistencia Laboral

  • Se crean los Fondos para ayudar a cubrir costos de desvinculación y obligaciones indemnizatorias. Aporta el empleador: 1% mensual grandes empresas y 2,5% mensual MiPyMEs.

Registración laboral simplificada y digital (ARCA)

  • El registro ante ARCA es suficiente: no pueden exigirse requisitos extra por otras autoridades. Libros laborales: se conservan 10 años y se permite digitalización con validez legal.

Delimitación de beneficios sociales para el trabajador

  • Se redefine qué entra como beneficio social no remunerativo (comedor, reintegros médicos, guardería, útiles, capacitación, etcétera).

Banco de horas

  • Se habilitan regímenes voluntarios de banco de horas, de común acuerdo entre el empleador y el empleado.

Vacaciones más flexibles

  • Vacaciones entre 1° de octubre y el 30 de abril, y se permite acordar fuera de temporada. Se habilita el fraccionamiento, con un mínimo de 7 días.

Licencia por enfermedad

  • Se refuerza el derecho del empleador a control médico y junta médica.

Régimen de Incentivo para Formación Laboral

  • Se incorpora un Régimen de Incentivo a la Formación Laboral para promover capacitación, empleabilidad y reconversión. El objetivo: más trabajo formal, más productividad y más oportunidades, especialmente para jóvenes y perfiles sin experiencia.

Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión

  • Se crea el Régimen de Incentivo para la Modernización e Inversión. Apunta a que las empresas realicen inversiones en producción real, tecnología y expansión.

Reducción de cargas sociales para nuevos empleos

  • Se reducen cargas sociales para empleos actuales y se facilita la contratación de nuevos empleados.

Prelación de convenios de empresas

  • Un convenio de empresa de una provincia prevalece por sobre un convenio ámbito nacional.

Compromiso de Reforma Fiscal integral

  • Se presentará una nueva Ley que impulse los acuerdos fiscales entre la Nación y las Provincias para reducir las cargas tributarias.

