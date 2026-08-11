11 de agosto de 2026 Inicio
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Claudio Vidal destacó el inició del proceso de licitación para las obras en Puerto Deseado

Los trabajos serán financiados a través del fideicomiso UNIRSE y constituye una intervención estratégica para recuperar la operatividad del puerto y fortalecer la actividad pesquera y productiva de la zona. “Este gobierno no le va a dar la espalda al mar”, aseguró el mandatario.

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Claudio Vidal encabezó el acto en la provincia. 

Claudio Vidal encabezó el acto en la provincia. 

El gobierno de Santa Cruz dio un nuevo paso para recuperar la infraestructura portuaria de Puerto Deseado. Este martes inició la apertura de sobres de la Licitación Pública N.º 01/2026, destinada a la reconstrucción del Sitio N.º 4, el Sector I y la zona de transición de la terminal portuaria. “Este gobierno no le va a dar la espalda al mar”, aseguró el gobernador Claudio Vidal.

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La obra será financiada a través del fideicomiso UNIRSE y constituye una obra clave para recuperar la operatividad del puerto, mejorar la capacidad de amarre y fortalecer la actividad pesquera y productiva de la zona norte de la provincia

El inicio del proceso se llevó a cabo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y contó con la presencia del gobernador Claudio Vidal; la ministra de Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci; el coordinador general de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UN.E.PO.S.C.), Walter Uribe; y la administradora portuaria del puerto de Deseado, Verónica Serra.

Son cuatro empresas las que presentaron sus propuestas técnicas y económicas: Pentamar S.A., Juan Lavigne y Compañía, Dragados y Obras Portuarias S.A. y Prekad S.R.L. En el próximo paso, las comisiones evaluadoras de la UN.E.PO.S.C. iniciarán el análisis de las ofertas como paso previo a la adjudicación.

Claudio Vidal: “El Estado se había olvidado de la actividad pesquera”

Durante su discurso, el mandatario provincial remarcó el carácter estratégico de la intervención y cuestionó el abandono que sufrió históricamente la infraestructura portuaria santacruceña, recordando que los reclamos sectoriales solían derivar en cortes de ruta y conflictos sociales.

“Los reclamos eran siempre los mismos. Incluso, en ese momento, era muy común ver que las manifestaciones terminaban en cortes de ruta, la actividad paralizada, y muchos apuntaban con el dedo a los trabajadores. Pero, en realidad, lo que sucedía es que hasta ese momento el Estado se había olvidado completamente de la actividad pesquera”, sostuvo Vidal.

En esa línea, ratificó el rumbo político de su administración al señalar que se priorizó la inversión real para dar respuesta a los operarios y a las empresas: “Como lo dijimos el primer día, este gobierno no le va a dar la espalda al mar”, enfatizó.

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