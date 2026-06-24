Los dos argentinos detenidos en Libia durante una misión humanitaria a Gaza fueron liberados y deportados

Paula Giménez y Lucas Aguilera participaban de la Global Sumud Maghreb que se dirigía con ayuda humanitaria a Gaza cuando fueron detenidos en Libia el 24 de mayo. El canciller argentino, Pablo Quirno, confirmó este miércoles que fueron liberados tras un mes de "distintas gestiones consulares y políticas" y precisó que fueron deportados y se encuentran en Turquía.
Para lograr la liberación, Cancillería recurrió a la Dirección General de Asuntos Consulares y la embajada argentina en Túnez, al desplazamiento del cónsul argentino en ese país a Libia, a países amigos, a la UNSMIL (Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia) y al Comité Internacional de la Cruz Roja.
Quirno resaltó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto "no hace política ni espectáculo con los ciudadanos argentinos que necesitan ayuda en el exterior". "Todas estas gestiones se llevaron adelante con la cautela que la situación ameritaba, debido a la complejidad del caso y del contexto jurídico-político en que se desarrollaron", concluyó el ministro.
Quiénes son los argentinos liberados en Libia
Giménez es psicóloga y Aguilera es médico veterinario, ambos son oriundos de Mendoza y se desempeñan como directores de investigación de la la agencia de noticias NODAL (Noticias de América Latina y el Caribe). Los dos formaban parte del convoy humanitario Global Sumud Maghreb, una iniciativa internacional integrada por activistas y profesionales de distintos países.
El grupo había partido a inicios de mayo desde Argentina y luego se trasladó a Estambul para sumarse a la caravana humanitaria. El objetivo consistía en atravesar el norte de África con vehículos cargados de ayuda, incluyendo alimentos, medicamentos y módulos habitacionales, para llegar finalmente a la Franja de Gaza.
"La delegación fue interceptada por fuerzas militares de Libia mientras se dirigía hacia Gaza transportando ayuda humanitaria, luego de que intentaran negociar el paso seguro en las inmediaciones de Sirte", había detallado la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren) 72 horas después de que fueran detenidos e incomunicados.
Las dos redes nacionales de Carreras de Comunicación (REDCOM y FADECCOS), la Red de Medios Digitales, Fatpren, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la carrera de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires habían exigido la "intervención urgente" de Cancillería.
Tras la liberación, NODAL reclamó al Estado argentino que "garantice todas las condiciones necesarias para que Paula Giménez y Lucas Aguilera puedan volver a casa de forma segura y cuidada, brindando la asistencia consular, sanitaria, psicológica y logística que corresponde, tal como es su obligación".