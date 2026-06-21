21 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Estados Unidos destacó "grandes avances" en las primeras negociaciones con Irán en Suiza

El vicepresidente del país norteamericano, James David Avance, expuso su optimismo tras los diálogos iniciales en Bürgenstock, aunque advirtió que "la paz nunca es fácil".

Por
James David Vance

James David Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

Redes sociales

El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, remarcó que se produjeron "grandes avances" en las negociaciones entre su país e Irán en Suiza, con el objetivo de ponerle fin a la guerra. Además, expuso que las autoridades norteamericanas buscan "construir una relación diferente si existe un compromiso real para abandonar las actividades que amenazan la estabilidad regional".

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Donald Trump amenazó a Irán con un "ataque muy duro" si no cesa la ofensiva contra el Líbano

En una conferencia de prensa, Vance se refirió a la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de los diálogos: "Nos pidió pasar página con Irán y construir una relación diferente si existe un compromiso real para abandonar las actividades que amenazan la estabilidad regional. Él está comprometido con una paz regional y por eso estamos trabajando tan duro para resolver nuestras diferencias".

En tal sentido, reconoció que las conversaciones transcurren arduamente. "La paz nunca es fácil. La paz siempre requiere algo de trabajo. Siempre exige cierta disposición a ceder por ambas partes. Habrá desacuerdos sobre cómo avanzar exactamente. Aún queda trabajo por hacer, pero vamos a seguir trabajando en ello", expresó.

Las tratativas, que son mediadas por Qatar y Pakistán, se llevan adelante en el complejo de Bürgenstock de Suiza. Vance lidera la delegación estadounidense junto al enviado especial Steve Witkoff, mientras que por los iraníes forman parte distintos diplomáticos y otros funcionarios.

James David Vance junto a Donald Trump.

James David Vance junto a Donald Trump.

En este marco, las negociaciones se realizan luego de que fuentes de la Casa Blanca y el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, confirmaran que Trump y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, firmaron electrónicamente el memorando de entendimiento (MOU) destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Baghaei aseguró que ambos mandatarios firmaron por medios digitales el memorando de entendimiento destinado a poner fin de manera inmediata a la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero.. "El texto del memorando de entendimiento de Islamabad quedó finalizado con la firma de los presidentes. Ahora es momento de poner a prueba la implementación de este acuerdo", afirmó el portavoz iraní.

El paso formal marca el inicio de un periodo de 60 días durante el cual ambas potencias deben negociar los términos definitivos de un tratado de paz mucho más amplio y detallado.

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, una vía vital por la que transita gran parte del crudo mundial y que permanecía bloqueada. También contempla el alivio de las sanciones estadounidenses y permite que Irán reanude sus exportaciones de petróleo para estabilizar el mercado. Sin embargo, persiste una fuerte controversia respecto a un supuesto fondo de reconstrucción de u$s300.000 millones para Irán patrocinado por Washington y sus aliados.

Donald Trump amenazó a Irán con un "ataque muy duro" si no cesa la ofensiva contra el Líbano

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensionar las negociaciones de paz con Irán al advertir que podría ordenar un ataque “muy duro” si no detiene lo que considera maniobras de influencia y desestabilización en distintos puntos de Medio Oriente.

"Irán debe impedir de inmediato que sus agentes a sueldo en el Líbano causen problemas. Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más!", publicó en su cuenta en Truth Social.

El mandatario apuntó directamente contra la presencia iraní en zonas de conflicto en distintos puntos de Medio Oriente y reclamó que Irán frene de inmediato a sus “representantes altamente pagados” en el terreno regional. Según su planteo, ese entramado de actores estaría impulsando focos de inestabilidad, especialmente en áreas donde Estados Unidos sigue de cerca la evolución de la seguridad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

España y Uruguay necesitan ganar si no quieren complicarse en la Copa del Mundo.

España y Uruguay salen a la cancha en busca de su primera victoria: la agenda del Mundial para este domingo

Países Bajos, Ecuador y Alemania, los platos fuertes de esta jornada.

Alemania, Países Bajos y Ecuador salen a la cancha: la agenda del Mundial para este sábado

Hezbollah e Israel, en tregua.

Israel y Hezbolá acordaron un alto el fuego en Líbano

Siguen los tira y afloje en las negociaciones por el acuerdo de paz.

Irán y Estados Unidos suspendieron la reunión y se dilata el acuerdo de paz

Jamenei afirmó que Trump buscó con insistencia el memorando de entendimiento.

El líder supremo de Irán criticó el acuerdo con EEUU y aseguró que lo firmó porque Trump estaba "desesperado"

Estados Unidos difundió los 14 puntos del acuerdo de paz con Irán

Tras el acuerdo con EEUU, Irán anticipó que cobrará un peaje a los barcos que atraviesen Ormuz

Rating Cero

La víctima era hija de Juan Manuel Toloza, uno de los trombonistas de Tapari.

Rodrigo Tapari suspendió sus shows tras la muerte de la hija de un músico en el choque fatal en Panamericana

Emanuel y Mariela volvieron a tener un baile más que hot en la noche de fiesta de Gran Hermano.

Dos participantes de Gran Hermano y un baile que enciende más los rumores de romance

El Mundial de Fútbol 2026, celebrado de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá, se vio envuelto en una inesperada polémica sentimental que rápidamente captó la atención de la prensa internacional, desplazando en parte el foco de lo estrictamente deportivo. 

Se filtró un triángulo amoroso en pleno Mundial 2026: quiénes son y por qué causa polémica

Los rumores de casamiento y las fotos virales rodearon a la pareja de famosos.

¿Dieron el sí? Esta famosa pareja de Hollywood se habría casado en secreto y sorprendieron a todos

Segun la encuesta de Fefe Bongiorno la candidata a irse de Gran Hermano es Titi.

El sorpresivo vuelco en la encuesta de Gran Hermano: quién es ahora el candidato a irse

“Estabas en la casa, sos famosa, te quieren las marcas. Noes para llorar”, la criticó.

Yanina Latorre fulminó a una ex Gran Hermano: "Lo engrampaste"

últimas noticias

Con 44 años y tras cuatro años sin disputar un partido, regresa Serena Williams en Wimbledon.

Serena Williams vuelve a Wimbledon: recibió una invitación especial y jugará en singles

Hace 49 minutos
El hecho ocurrió en Baradero.

Un auto cayó a un arroyo en la Ruta 9: murieron una mujer, su suegro y un bebé

Hace 1 hora
La víctima era hija de Juan Manuel Toloza, uno de los trombonistas de Tapari.

Rodrigo Tapari suspendió sus shows tras la muerte de la hija de un músico en el choque fatal en Panamericana

Hace 1 hora
Eduardo Chacho Coudet llamó a Giovani Lo Celso para comunicarle que lo quiere en River

En medio del Mundial 2026, Coudet llamó a un jugador de la Selección para River: la respuesta del futbolista

Hace 1 hora
James David Vance, vicepresidente de Estados Unidos.

Estados Unidos destacó "grandes avances" en las primeras negociaciones con Irán en Suiza

Hace 1 hora