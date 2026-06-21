Estados Unidos destacó "grandes avances" en las primeras negociaciones con Irán en Suiza

El vicepresidente del país norteamericano, James David Avance, expuso su optimismo tras los diálogos iniciales en Bürgenstock, aunque advirtió que "la paz nunca es fácil".

El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance , remarcó que se produjeron "grandes avances" en las negociaciones entre su país e Irán en Suiza , con el objetivo de ponerle fin a la guerra. Además, expuso que las autoridades norteamericanas buscan "construir una relación diferente si existe un compromiso real para abandonar las actividades que amenazan la estabilidad regional".

Donald Trump amenazó a Irán con un "ataque muy duro" si no cesa la ofensiva contra el Líbano

En una conferencia de prensa, Vance se refirió a la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en el marco de los diálogos: "Nos pidió pasar página con Irán y construir una relación diferente si existe un compromiso real para abandonar las actividades que amenazan la estabilidad regional. Él está comprometido con una paz regional y por eso estamos trabajando tan duro para resolver nuestras diferencias".

En tal sentido, reconoció que las conversaciones transcurren arduamente. "La paz nunca es fácil. La paz siempre requiere algo de trabajo. Siempre exige cierta disposición a ceder por ambas partes. Habrá desacuerdos sobre cómo avanzar exactamente. Aún queda trabajo por hacer, pero vamos a seguir trabajando en ello", expresó.

Las tratativas, que son mediadas por Qatar y Pakistán, se llevan adelante en el complejo de Bürgenstock de Suiza. Vance lidera la delegación estadounidense junto al enviado especial Steve Witkoff , mientras que por los iraníes forman parte distintos diplomáticos y otros funcionarios.

En este marco, las negociaciones se realizan luego de que fuentes de la Casa Blanca y el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei , confirmaran que Trump y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian , firmaron electrónicamente el memorando de entendimiento (MOU) destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Baghaei aseguró que ambos mandatarios firmaron por medios digitales el memorando de entendimiento destinado a poner fin de manera inmediata a la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero.. "El texto del memorando de entendimiento de Islamabad quedó finalizado con la firma de los presidentes. Ahora es momento de poner a prueba la implementación de este acuerdo", afirmó el portavoz iraní.

El paso formal marca el inicio de un periodo de 60 días durante el cual ambas potencias deben negociar los términos definitivos de un tratado de paz mucho más amplio y detallado.

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, una vía vital por la que transita gran parte del crudo mundial y que permanecía bloqueada. También contempla el alivio de las sanciones estadounidenses y permite que Irán reanude sus exportaciones de petróleo para estabilizar el mercado. Sin embargo, persiste una fuerte controversia respecto a un supuesto fondo de reconstrucción de u$s300.000 millones para Irán patrocinado por Washington y sus aliados.

Donald Trump amenazó a Irán con un "ataque muy duro" si no cesa la ofensiva contra el Líbano

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensionar las negociaciones de paz con Irán al advertir que podría ordenar un ataque “muy duro” si no detiene lo que considera maniobras de influencia y desestabilización en distintos puntos de Medio Oriente.

"Irán debe impedir de inmediato que sus agentes a sueldo en el Líbano causen problemas. Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más!", publicó en su cuenta en Truth Social.

El mandatario apuntó directamente contra la presencia iraní en zonas de conflicto en distintos puntos de Medio Oriente y reclamó que Irán frene de inmediato a sus “representantes altamente pagados” en el terreno regional. Según su planteo, ese entramado de actores estaría impulsando focos de inestabilidad, especialmente en áreas donde Estados Unidos sigue de cerca la evolución de la seguridad.