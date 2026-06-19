19 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Israel y Hezbolá acordaron un alto el fuego en Líbano

En medio de nuevos ataques en la zona, la tregua entró en vigencia de manera inmediata. En paralelo, se frenó el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Por
Hezbollah e Israel

Hezbollah e Israel, en tregua.

Tras una jornada de intensos combates en territorio libanés que pusieron en jaque las negociaciones globales para terminar con el conflicto en Oriente Medio, Israel y Hezbolá alcanzaron un acuerdo de alto el fuego con entrada en vigor inmediata.

Siguen los tira y afloje en las negociaciones por el acuerdo de paz.
Te puede interesar:

Irán y Estados Unidos suspendieron la reunión y se dilata el acuerdo de paz

El pacto fue destrabado gracias a las intensas gestiones de mediadores estadounidenses y qataríes, quienes mantuvieron conversaciones directas tanto con el gobierno israelí como con el de Irán.

Este nuevo memorando de entendimiento establece de manera explícita el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluyendo el territorio de Líbano, una condición en la que Teherán había insistido firmemente para detener las acciones de su aliado islamista.

El anuncio de la tregua se produjo pocas horas después de un alarmante repunte de la violencia. Durante la madrugada del viernes, una serie de bombardeos israelíes provocó la muerte de más de 20 personas en Líbano, mientras que los enfrentamientos también se cobraron la vida de cuatro soldados del ejército de Israel, convirtiéndose en el episodio más letal desde que se inició el acercamiento diplomático esta semana.

Antes de concretarse el consenso, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había advertido que Hezbolá pagaría un precio muy alto por la muerte de sus militares y prometió que sus tropas permanecerían en el sur libanés el tiempo que fuera necesario.

En paralelo, la tensión verbal escalaba con las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, quien pidió medidas extremas contra el país vecino, provocando que el canciller iraní, Abás Araqchi, acusara al Estado hebreo de buscar un escenario de guerra permanente.

Irán y Estados Unidos suspendieron la reunión y se dilata el acuerdo de paz

Las conversaciones que Estados Unidos e Irán tenían previsto mantener este viernes en Suiza para avanzar hacia una solución diplomática del conflicto en Medio Oriente quedaron suspendidas de manera indefinida.

La reunión, que iba a contar además con la participación de Catar y Pakistán como países mediadores, fue cancelada a último momento sin que las partes involucradas ofrecieran explicaciones oficiales sobre los motivos de la decisión. Tampoco se informó una nueva fecha para retomar el diálogo.

La noticia llegó pocas horas después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, desistiera de viajar a Suiza para participar de las conversaciones, una señal que ya había encendido las alarmas sobre el futuro de las negociaciones.

Vance suspendió su viaje a Suiza.

Vance suspendió su viaje a Suiza.

Fue el propio gobierno suizo quien confirmó la suspensión. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el encuentro previsto entre Washington, Teherán y los países mediadores había sido postergado, aunque aclaró que Suiza continúa dispuesta a facilitar futuras instancias de diálogo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jamenei afirmó que Trump buscó con insistencia el memorando de entendimiento.

El líder supremo de Irán criticó el acuerdo con EEUU y aseguró que lo firmó porque Trump estaba "desesperado"

Irán confirmó la firma oficial del memorando con Estados Unidos.

Irán y EEUU firmaron un memorando: qué dicen los 14 puntos del acuerdo

Donald Trump lanzó una advertencia a Irán y la tensión no afloja en Medio Oriente.

La amenaza de Donald Trump a Irán: "Si no se portan bien, volveremos a bombardearlos"

Hezbolá se refirió al acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Hezbolá destacó el acuerdo entre Estados Unidos e Irán: "Es un gran logro"

Donald Trump llegando a Francia para la reunión del G7.

Donald Trump afirmó que el acuerdo con Irán "ya está firmado" y aseguró que el texto se conocerá "muy pronto"

Kazem Gharibabadi, vicecanciller de Irán.

El vicecanciller de Irán afirmó que el acuerdo con Estados Unidos pone "fin inmediato" a la guerra

Rating Cero

Una de estas tres famosas rompió el silencio y abrió su corazón sobre el momento sentimental que atraviesa.

Una famosa conductora y modelo sorprendió con su reflexión sobre la infidelidad: "El ojo por ojo vale"

La mediática rompió todos los récords en la plataformo de contenido erótico.

"Finalmente me animé": Flor Vigna debutó en OnlyFans y ganó una fortuna en las primeras horas

Mariela Prieto, participante de Gran Hermano.

La confusa defensa de Mariela Prieto en Gran Hermano que dejó mal parado al Turco García

Rumor en Argentina.

Aclarado: vincularon a Aimar con una periodista pero se desmintió rápidamente

El conductor encabezó un fuerte cruce en el reality.

Santiago del Moro se impuso en una fuerte discusión en Gran Hermano: "No jueguen con esas cosas"

La salida de ambos conductores marcó el final del proyecto.

Dan detalles del mal momento que vive Marley tras la fake new de Florencia Peña

últimas noticias

Una de estas tres famosas rompió el silencio y abrió su corazón sobre el momento sentimental que atraviesa.

Una famosa conductora y modelo sorprendió con su reflexión sobre la infidelidad: "El ojo por ojo vale"

Hace 3 minutos
La mediática rompió todos los récords en la plataformo de contenido erótico.

"Finalmente me animé": Flor Vigna debutó en OnlyFans y ganó una fortuna en las primeras horas

Hace 29 minutos
Mariela Prieto, participante de Gran Hermano.

La confusa defensa de Mariela Prieto en Gran Hermano que dejó mal parado al Turco García

Hace 48 minutos
Fernando Gago se realizó estudios cardiovasculares.

La salud de Fernando Gago: qué dice el comunicado de Universidad de Chile

Hace 59 minutos
Hezbollah e Israel, en tregua.

Israel y Hezbolá acordaron un alto el fuego en Líbano

Hace 1 hora