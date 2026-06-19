Israel y Hezbolá acordaron un alto el fuego en Líbano

En medio de nuevos ataques en la zona, la tregua entró en vigencia de manera inmediata. En paralelo, se frenó el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Tras una jornada de intensos combates en territorio libanés que pusieron en jaque las negociaciones globales para terminar con el conflicto en Oriente Medio, Israel y Hezbolá alcanzaron un acuerdo de alto el fuego con entrada en vigor inmediata.

Irán y Estados Unidos suspendieron la reunión y se dilata el acuerdo de paz

El pacto fue destrabado gracias a las intensas gestiones de mediadores estadounidenses y qataríes, quienes mantuvieron conversaciones directas tanto con el gobierno israelí como con el de Irán.

Este nuevo memorando de entendimiento establece de manera explícita el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluyendo el territorio de Líbano , una condición en la que Teherán había insistido firmemente para detener las acciones de su aliado islamista.

El anuncio de la tregua se produjo pocas horas después de un alarmante repunte de la violencia. Durante la madrugada del viernes, una serie de bombardeos israelíes provocó la muerte de más de 20 personas en Líbano , mientras que los enfrentamientos también se cobraron la vida de cuatro soldados del ejército de Israel, convirtiéndose en el episodio más letal desde que se inició el acercamiento diplomático esta semana.

Antes de concretarse el consenso, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había advertido que Hezbolá pagaría un precio muy alto por la muerte de sus militares y prometió que sus tropas permanecerían en el sur libanés el tiempo que fuera necesario.

En paralelo, la tensión verbal escalaba con las declaraciones del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, quien pidió medidas extremas contra el país vecino, provocando que el canciller iraní, Abás Araqchi, acusara al Estado hebreo de buscar un escenario de guerra permanente.

Irán y Estados Unidos suspendieron la reunión y se dilata el acuerdo de paz

Las conversaciones que Estados Unidos e Irán tenían previsto mantener este viernes en Suiza para avanzar hacia una solución diplomática del conflicto en Medio Oriente quedaron suspendidas de manera indefinida.

La reunión, que iba a contar además con la participación de Catar y Pakistán como países mediadores, fue cancelada a último momento sin que las partes involucradas ofrecieran explicaciones oficiales sobre los motivos de la decisión. Tampoco se informó una nueva fecha para retomar el diálogo.

La noticia llegó pocas horas después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, desistiera de viajar a Suiza para participar de las conversaciones, una señal que ya había encendido las alarmas sobre el futuro de las negociaciones.

Vance suspendió su viaje a Suiza. Redes sociales

Fue el propio gobierno suizo quien confirmó la suspensión. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el encuentro previsto entre Washington, Teherán y los países mediadores había sido postergado, aunque aclaró que Suiza continúa dispuesta a facilitar futuras instancias de diálogo.