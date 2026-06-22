Estados Unidos levantó las sanciones al petróleo de Irán

La normativa estará vigente hasta el 21 de agosto. En el mientras tanto, ambos paises fijaron una hoja de ruta para continuar con las negociaciones de paz.

En un giro clave para el mercado energético global a la espera de resolver el conflicto en Medio Oriente, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos autorizó temporalmente a Irán a comercializar petróleo crudo y sus derivados hasta el 21 de agosto de 2026.

Irán abandonó las negociaciones en Suiza tras la amenaza de Trump por la resistencia en Líbano

La noticia tuvo un impacto inmediato en los mercados internacionales, haciendo retroceder el precio del barril de Brent desde los u$s80 que cotizaba temprano hasta los u$s77,6.

Este principio de acuerdo incluye compromisos de ambas partes en las mesas de diálogo que se llevan a cabo en Suiza. Por un lado, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, confirmó que Irán aceptó el regreso de los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica como un paso crucial hacia la desnuclearización.

En contrapartida, el canciller iraní, Abbas Araghchi, señaló que el pacto ya permitió desbloquear activos financieros congelados y reactivar las exportaciones petroquímicas del país. Ambas potencias destacaron el rol mediador de Catar y Pakistán para abrir esta ventana de negociación de 60 días tras el reciente conflicto bélico.

El vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance , remarcó que se produjeron "grandes avances" en las negociaciones entre su país e Irán en Suiza , con el objetivo de ponerle fin a la guerra. Además, expuso que las autoridades norteamericanas buscan "construir una relación diferente si existe un compromiso real para abandonar las actividades que amenazan la estabilidad regional".

En una conferencia de prensa, Vance se refirió a la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de los diálogos: "Nos pidió pasar página con Irán y construir una relación diferente si existe un compromiso real para abandonar las actividades que amenazan la estabilidad regional. Él está comprometido con una paz regional y por eso estamos trabajando tan duro para resolver nuestras diferencias".

En tal sentido, reconoció que las conversaciones transcurren arduamente. "La paz nunca es fácil. La paz siempre requiere algo de trabajo. Siempre exige cierta disposición a ceder por ambas partes. Habrá desacuerdos sobre cómo avanzar exactamente. Aún queda trabajo por hacer, pero vamos a seguir trabajando en ello", expresó.

Las tratativas, que son mediadas por Qatar y Pakistán, se llevan adelante en el complejo de Bürgenstock de Suiza. Vance lidera la delegación estadounidense junto al enviado especial Steve Witkoff, mientras que por los iraníes forman parte distintos diplomáticos y otros funcionarios.

En este marco, las negociaciones se realizan luego de que fuentes de la Casa Blanca y el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, confirmaran que Trump y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, firmaron electrónicamente el memorando de entendimiento (MOU) destinado a poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Baghaei aseguró que ambos mandatarios firmaron por medios digitales el memorando de entendimiento destinado a poner fin de manera inmediata a la guerra que comenzó el pasado 28 de febrero.. "El texto del memorando de entendimiento de Islamabad quedó finalizado con la firma de los presidentes. Ahora es momento de poner a prueba la implementación de este acuerdo", afirmó el portavoz iraní.

El paso formal marca el inicio de un periodo de 60 días durante el cual ambas potencias deben negociar los términos definitivos de un tratado de paz mucho más amplio y detallado.

Uno de los ejes centrales del acuerdo es la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, una vía vital por la que transita gran parte del crudo mundial y que permanecía bloqueada. También contempla el alivio de las sanciones estadounidenses y permite que Irán reanude sus exportaciones de petróleo para estabilizar el mercado. Sin embargo, persiste una fuerte controversia respecto a un supuesto fondo de reconstrucción de u$s300.000 millones para Irán patrocinado por Washington y sus aliados.

Donald Trump amenazó a Irán con un "ataque muy duro" si no cesa la ofensiva contra el Líbano

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tensionar las negociaciones de paz con Irán al advertir que podría ordenar un ataque “muy duro” si no detiene lo que considera maniobras de influencia y desestabilización en distintos puntos de Medio Oriente.

"Irán debe impedir de inmediato que sus agentes a sueldo en el Líbano causen problemas. Si no lo hacen, volveremos a golpear a Irán con mucha fuerza, igual que la semana pasada, ¡pero aún más!", publicó en su cuenta en Truth Social.

Donald Trump amenazó a Irán.

El mandatario apuntó directamente contra la presencia iraní en zonas de conflicto en distintos puntos de Medio Oriente y reclamó que Irán frene de inmediato a sus “representantes altamente pagados” en el terreno regional. Según su planteo, ese entramado de actores estaría impulsando focos de inestabilidad, especialmente en áreas donde Estados Unidos sigue de cerca la evolución de la seguridad.