20 de junio de 2026 Inicio
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Irán cierra nuevamente el estrecho de Ormuz: acusa a Israel de violar el alto al fuego y bombardear el Líbano

El Cuartel General Central Khatam al-Anbiya acusó un "incumplimiento" de Estados Unidos después de firmar un memorándum de entendimiento de paz y acusó al gobierno israelí de atacar reiteradas veces el sur de Líbano.

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Crece la tensión en Medio Oriente. 

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En medio de la tensión que crece en Medio Oriente, Irán anunció que cierra nuevamente el estrecho de Ormuz: acusa a Israel de violar el alto al fuego y bombardear el Líbano. Esto ocurrió en el marco de un nuevo acuerdo de paz al que llegó el régimen con Estados Unidos, durante el sábado se incrementaron los ataques israelíes en el sur del Líbano.

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El Cuartel General Central Khatam al-Anbiya anunció mediante un mesaje en la televisión estatal el cierre del estrecho de Ormuz, una pieza clave para el comercio del petróleo, en medio de la tensa calma que existía tras un principio de entendimiento que duró apenas algunas horas.

El Cuartel General Central remarcó que este es el "primer paso es una respuesta al incumplimiento de la promesa por parte del enemigo". Asimismo añadieron que "si la agresión continúa, se planificarán nuevas medidas para forzar al enemigo a cumplir sus obligaciones".

Sin aportar pruebas, Estados Unidos acusó a Irán de depositar minas explosivas en el estrecho de Ormuz.

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A raíz de esto, el Mando Central de Estados Unidos aseguró en un comunicado que "las fuerzas estadounidenses permanecen presentes y vigilantes para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se cumplan, se respeten y se mantengan plenamente vigentes".

Además, añadieron para medios como EFE que "el paso seguro a través de esta vía navegable internacional se mantuvo garantizado hoy, con el tránsito de 55 buques mercantes que transportaban grandes cantidades de carga y más de 17 millones de barriles de petróleo hacia los mercados mundiales".

Mientras tanto, este sábado también se conoció que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, viajará en los próximos días a Suiza para mantener conversaciones de paz con Irán.

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Las conversaciones que Estados Unidos e Irán tenían previsto mantener este viernes en Suiza para avanzar hacia una solución diplomática del conflicto en Medio Oriente quedaron suspendidas de manera indefinida.

La reunión, que iba a contar además con la participación de Catar y Pakistán como países mediadores, fue cancelada a último momento sin que las partes involucradas ofrecieran explicaciones oficiales sobre los motivos de la decisión. Tampoco se informó una nueva fecha para retomar el diálogo.

La noticia llegó pocas horas después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, desistiera de viajar a Suiza para participar de las conversaciones, una señal que ya había encendido las alarmas sobre el futuro de las negociaciones.

Fue el propio gobierno suizo quien confirmó la suspensión. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el encuentro previsto entre Washington, Teherán y los países mediadores había sido postergado, aunque aclaró que Suiza continúa dispuesta a facilitar futuras instancias de diálogo.

"La preparación para nuevas conversaciones continúa", señalaron desde la diplomacia, que históricamente ha desempeñado un papel clave como canal de comunicación entre ambos países.

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