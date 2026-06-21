Irán abandonó las negociaciones en Suiza tras la última amenaza de Donald Trump por la resistencia en Líbano La agencia oficial iraní IRNA confirmó la decisión de la delegación islámica de interrumpir la formalización del acuerdo luego de que el presidente de Estados Unidos amenazar con "volver a golpear" a Irán por la resistencia de Hezbolá a Israel en Líbano. Por Agregar C5N en









Mohammad Baqer Qalibaf, jefe de la delegación iraní en las negociaciones de paz de Bürgenstock, Suiza. Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Graeme Sloan / POOL (EFE)

La delegación iraní abandonó abruptamente este domingo las negociaciones de paz con representantes de Estados Unidos, que se desarrollaban en Suiza, en rechazo a la última amenaza del presidente Donald Trump a la República Islámica por la resistencia de Hezbolá a Israel en Líbano.

La decisión fue confirmada por la agencia oficial iraní IRNA, que informó que los representantes de Teherán se retiraron de la sede de las conversaciones en Bürgenstock, donde se desarrollaban reuniones con mediación de Qatar y Pakistán para intentar consolidar un acuerdo que pusiera fin a la guerra de Estados Unidos en Medio Oriente.

El quiebre se produjo pocas horas después de que le exigiera a Irán controlar a sus aliados en el Líbano, donde continúan los ataques de Israel y la resistencia de Hezbolá.

La amenaza de Donald Trump a Irán. Truth Social "Irán debe impedir de inmediato que sus representantes altamente pagados en el Líbano ocasionen problemas", afirmó el mandatario estadounidense en su red Truth Social y amenazó: "Si no lo hace, volveremos a golpear a Irán con toda nuestra fuerza, igual que hicimos la semana pasada, pero aún con más contundencia".

También elevó la presión sobre Teherán al advertir sobre posibles consecuencias si continúa la tensión en torno al estratégico Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas del mundo donde circula en tiempos normales el 20% del crudo de todo el mundo.

Qué dijo el jefe de la delegación de Irán antes de abandonar las negoaciones Antes de abandonar las conversaciones, el jefe de la delegación iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, cruzó a Trump y enfatizó: “Harían bien en medir sus palabras. Nuestras fuerzas armadas están listas para responderles de otra manera”. Posteriormente, la delegación iraní decidió retirarse de la mesa de negociaciones, argumentando que las amenazas de Trump eran incompatibles con el desarrollo de un diálogo diplomático. Según medios oficiales iraníes, la decisión fue tomada tras una reunión con los países mediadores, que intentaban mantener abiertas las conversaciones pese al creciente clima de confrontación.