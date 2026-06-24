Vaca Muerta: YPF y el BID acordaron un financiamiento por u$s500 millones para obras viales

Horacio Marín anunció el entendimiento con el Banco Interamericano de Desarrollo con el objetivo de ampliar la infraestructura. El presidente de la empresa petrolera destacó que las inversiones "convertirán a la Argentina en un exportador de energía de clase mundial".

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Horacio Marín , anunció un acuerdo de financiamiento por u$s500 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ampliar la infraestructura en la provincia de Neuquén, que es clave para el desarrollo de Vaca Muerta.

En la red social X, Marín se refirió a su encuentro con el organismo financiero: "Me reuní con James P. Scriven, CEO de BID Invest, y dimos un paso muy importante para seguir impulsando el desarrollo de Vaca Muerta. Firmamos una carta mandato para estructurar un financiamiento de hasta US$500 millones destinado a obras viales estratégicas en la provincia de Neuquén, como parte de nuestro Plan 4x4".

"Estas inversiones son fundamentales para desarrollar la infraestructura que necesita Vaca Muerta para seguir creciendo, aumentar la producción y avanzar con los proyectos que convertirán a la Argentina en un exportador de energía de clase mundial", agregó en esta línea.

El modelo "4x4" impulsado por YPF busca cuadruplicará el valor de la empresa mediante cuatro polos productivos. Los focos operativos en Vaca Muerta incluyen áreas consolidadas y nuevos desarrollos con socios internacionales bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) . El cuarto polo, destinado al gas natural licuado, cuenta con cinco concesiones aprobadas en Neuquén para venta al exterior.

Durante el primer cuatrimestre de 2026, la energía y la minería se consolidaron como motores equivalentes al campo en la generación de dólares para el país: el sector energético y minero igualó el ingreso de divisas del complejo agroexportador, alcanzando los u$s8.150 millones, reflejo del impacto directo del desarrollo de recursos no convencionales y la explotación minera estratégica.

Según un informe de la consultora 1816, titulado El futuro llegó hace rato, la producción y exportación de petróleo, gas y minerales generaron prácticamente la misma cantidad de divisas que el sector agropecuario. Ambos segmentos alcanzaron una oferta neta en el Mercado Libre de Cambios (MLC) de aproximadamente u$s8.150 millones cada uno entre enero y abril. El relevamiento destaca que el peso de Vaca Muerta y los proyectos de litio y cobre es ahora tan relevante para la economía como el de los cereales y oleaginosas.

"Todo el mercado esperaba hace tiempo que en algún momento la energía sea tan relevante para la balanza de pagos como el agro y ese futuro ya llegó: la oferta neta en el MLC por parte de petróleo, gas y minería fue en el primer cuatrimestre tan grande como la de cereales y oleaginosas (alrededor de u$s8.150 mm cada uno, en el caso de energía y minería con un aporte muy relevante de préstamos financieros, es decir, no solo de nuevas exportaciones), según la clasificación sectorial de BCRA", detalló el informe de la consultora estrella de la city porteña.