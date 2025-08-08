8 de agosto de 2025 Inicio
Los detalles de la cadena nacional que Javier Milei dará esta noche desde Casa Rosada

El mensaje del jefe de Estado será grabado durante la tarde y estará orientado a explicar los vetos ya firmados a la leyes de jubilaciones y discapacidad, aprobadas en el Congreso.

El mensaje de Javier Milei será grabado a las 18 en el Salón Blanco y durará 40 minutos. 

"Lo que va hacer el Gobierno es explicar el costo fiscal que tienen las medidas que ya fueron vetadas. Entiendo que ,en particular, va a estar hablando de el veto al aumento a las jubilaciones, la emergencia en discapacidad y la extensión de la moratoria previsional", informó la periodista de C5N Paula Marussich en el programa De Una.

"Esto llega después una semana totalmente negra para el Gobierno. No solamente pasaron dos leyes que nuevamente van a significar más gasto, sino que pasó una batería de decretos delegados que hace a los números de Milei", analizó la periodista.

En relación al mensaje en la cadena nacional se espera que "acusen de terroristas y degenerados fiscales a todos los diputados y también la explicación que dará el Gobierno a que el superávit no se toca", completó Marussich.

