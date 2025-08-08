Los detalles de la cadena nacional que Javier Milei dará esta noche desde Casa Rosada

Se conocieron los primeros detalles de la cadena nacional que el presidente Javier Milei brindará esta noche desde las 21 en Casa Rosada. El mensaje del jefe de Estado será grabado durante la tarde, tendrá una duración aproximada de 40 minutos y estará orientado a explicar los vetos ya firmados a la leyes de jubilaciones y discapacidad, aprobadas en el Congreso.
"Lo que va hacer el Gobierno es explicar el costo fiscal que tienen las medidas que ya fueron vetadas. Entiendo que ,en particular, va a estar hablando de el veto al aumento a las jubilaciones, la emergencia en discapacidad y la extensión de la moratoria previsional", informó la periodista de C5N Paula Marussich en el programa De Una.
La cadena nacional de Milei fue anunciada este jueves por el vocero presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa donde se refirió a los polémicos dichos de la excanciller Diana Mondino sobre el caso $LIBRA, los resultados de las nuevos exámenes de residencias médicas y la baja de más de 100 mil pensiones por discapacidad que, según argumentó, fueron "mal otorgadas".
"Esto llega después una semana totalmente negra para el Gobierno. No solamente pasaron dos leyes que nuevamente van a significar más gasto, sino que pasó una batería de decretos delegados que hace a los números de Milei", analizó la periodista.
En relación al mensaje en la cadena nacional se espera que "acusen de terroristas y degenerados fiscales a todos los diputados y también la explicación que dará el Gobierno a que el superávit no se toca", completó Marussich.