Qué es el portal del portal 8 del León y cómo activarlo: las predicciones de Jimena La Torre para cada signo

Con la transición del Sol en Leo hay una alineación energética especial para atraer la creación, el liderazgo y las nuevas oportunidades. Cómo se ve influenciado cada signo.

El portal 8/8 representa una poderosa alineación entre el Sol en el signo de Leo

El portal 8/8 representa una poderosa alineación entre el Sol en el signo de Leo, la estrella Sirio y la Tierra.

El viernes 8 de agosto 2025 se activa el portal energético más importante conocido como el Portal del León, que según la astróloga Jimena La Torre es el tiempo perfecto para cerrar ciclos, volver a conectar con la pasión y la apertura de nuevos caminos desde la fortaleza personal.

¿Por qué los astros nos ayudan con el amor?, ¿cuáles son las claves astrológicas para vincularnos mejor?
¿Por qué los astros nos ayudan con el amor? Claves astrológicas para vincularnos mejor

La tarotista detalló que este día coincide con la transición del Sol en Leo, que lo hace especial para una alineación energética para atraer la creación, el liderazgo y las nuevas oportunidades.

Se trata una jornada mágica donde se produce una unión entre el mundo terrenal y el mundo etérico, que hace más fácil el intercambio de información en nuestra conciencia.

“Es un momento donde tenés que permitirte cerrar etapas que ya no te representan, dejar atrás miedos, y conectar con aquello que verdaderamente te enciende", aseguró la tarotista.

También se habla de un portal numérico, ya que se manifiesta en una fecha clave debido a una vibración numérica especial. Es ideal para empoderarse y atraer todo lo que se desea.

Portal 8/8: las predicciones para cada signo

El Portal 8/8 tiene implicancia en cada signo, y especialmente la energía se activará para Acuario y Piscis, aunque todos estarán influenciados por la vibración de cambio.

En el caso de Acuario, el portal 8/8 marca el inicio de un proceso de expansión, que se refuerza con la luna llena en su signo el sábado 9 de agosto. “Es una etapa para ir tras tus sueños sin miedo. Todo lo que hagas con convicción va a florecer”, explicó La Torre. Para los acuarianos es el momento ideal para avanzar en proyectos y tomar decisiones valientes.

En tanto, para Piscis, el Tarot los recibe con el As de Bastos que representa pasión, energía, y crecimiento. A partir de este 8/8 los piscianos estarán en condiciones de materializar sus deseos, iniciar relaciones intensas o lanzar proyectos personales con muy buena fortuna.

