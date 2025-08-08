Trágico accidente en Once: murió un joven ciclista atropellado por un colectivo El hecho ocurrió en la Avenida Pueyrredón, cuando una unidad de la línea 19 embistió a un ciclista de 28 años que murió en el acto. La Policía y Bomberos de la Ciudad actuaron en el lugar. Por







Policía y Bombera de la Ciudad actuaron en el lugar.

Un ciclista de 28 años murió al ser arrollado por un colectivo de la línea 19 en un accidente fatal ocurrido en Plaza Miserere. El hecho sucedió en horas de la tarde, en Avenida Pueyrredón al 2.700, entre Bartolomé Mitre y Avenida Rivadavia.

Según informes preliminares, la víctima quedó debajo del rodado y falleció en el lugar producto del impacto. El colectivo, que tiene su cabecera en Once y hace su recorrido desde allí hacia Zona Norte, permanecía fuera de servicio.

Colectivo de #Linea19 embisitió a peatón en Avenida Pueyrredon y Rivadavia.

Bomberos intenta rescatar rl cuerpo de abajo del bondi.

Reduccion sentido al sur.https://t.co/LjWd3dIZ2b pic.twitter.com/zgDRpLy8uK — Jota Leonetti | Transito (@jotaleonetti) August 8, 2025 En el lugar, trabajó el personal policial de la Comisaría Vecinal 3A y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que asistió rápidamente a la víctima, que ya estaba sin signos vitales. También se presentó una dotación de Bomberos de la Ciudad.