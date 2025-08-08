8 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, sábado 9 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que deparan los astros para tu signo.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 9 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Hoy, la Luna transita por Leo mientras Mercurio sigue retrógrado. ¿Cómo atravesar esta energía?.
Te puede interesar:

¿Sentís que no podés apagar tu cabeza? Esta es la explicación astrológica

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Su vida sentimental no va nada mal. Si le deben dinero, se lo van a devolver. Los comentarios de sus compañeros no deben afectarle. Hoy necesita ponerse las pilas, salga de casa.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Está algo decaído porque su pareja no le mima. Cuidado con los excesos en gastos innecesarios. Esos asuntos laborales pendientes no deberían esperar más. El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Buscará un acercamiento y las relaciones familiares mejorarán. Si quiere ahorrar, guarde una cantidad fija cada mes. En el trabajo, todo lo que inicie hoy será un éxito. Si aparece algún dolorcillo, será pasajero.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Mal día para el amor. Tendrá que hacer frente a un gasto inesperado. Desacuerdos con sus jefes por el reparto del presupuesto. No haga tanto esfuerzo, descanse un poco.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Lo pasará en grande conociendo a gente nueva. Tendencia a tirar la casa por la ventana. Relájese y saldrá de esa sensación de ahogo en la empresa. Vigile su tensión pero sin obsesionarse.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Gran comunicación con su pareja a todos los niveles. Sus gastos cotidianos van a aumentar. Debe perfeccionar ese proyecto laboral. Si hiciera un poco de ejercicio, se encontraría mejor.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Su relación progresa gracias a sus amigos. Descubra la manera de invertir sus ahorros positivamente. Le conviene recordar que no está solo en su trabajo. Fenomenal si aguanta una semana a verdura, fruta y pescado.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Los problemas domésticos no le impedirán ser feliz. Controle personalmente sus asuntos financieros. Vigile su impulsiva manera de ser en el trabajo. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

La relación de pareja funciona, aproveche el momento. Los astros le favorecen en los negocios. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. Duerma más para recuperar la energía gastada.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Se desencantará de la persona que le interesaba. Ese inesperado gasto le reportará grandes satisfacciones. No pierda tiempo discutiendo asuntos laborales. Tendencia a sufrir mareos y dolores de espalda leves.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Su estado de ánimo se irá tranquilizando. Puede ser víctima de una estafa. En el trabajo, le reconocen sus méritos. Se sentirá mejor si duerme un mínimo de siete horas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Su pareja le hará tocar el cielo. Gasta como si tuviera «una mina» y no es así. Situaciones muy divertidas en su trabajo. Se va recuperando del cansancio reciente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Cuál es el mejor ritual de abundancia del portal 8/8?.

¿Cuál es el mejor ritual de abundancia del portal 8/8?

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 8 de agosto

El cielo trae movimientos sutiles pero significativos en el plano afectivo.

¿Vuelve tu ex o te rompen el corazón? Los signos bajo sorpresas amorosas en este 7 de agosto

Dentro del zodíaco, un signo se perfila como el gran favorecido en el terreno del amor.

A qué signo le irá mejor en el amor en agosto 2025, según la inteligencia artificial

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 7 de agosto

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 6 de agosto

Rating Cero

Suar salió al cruce de los rumores de la salida de Canosa de El Trece.

Adrián Suar reveló los motivos por los que levantaron el programa de Viviana Canosa: "Hay cosas que no..."

Divididos, Bersuit y Los Piojos lanzaron discos que se convirtieron en clásicos.

Diez discos de rock nacional que están cumpliendo un cuarto de siglo en 2025

Kylie Minogue armó una pista de baile en Buenos Aires y se emocionó hasta las lágrimas

Kylie Minogue armó una pista de baile en Buenos Aires y se emocionó hasta las lágrimas

La Voz Argentina no se emitirá el jueves porque Telefe pasará Copa Libertadores.

Telefe confirmó que levanta La Voz Argentina 2025: los motivos

La serie de Netflix que está dando de qué hablar y tiene cautivados a todos los suscriptores
play

Creían que su mamá iba a delegar el negocio familiar, pero no fue así: esta serie con mucha comedia negra es furor en Netflix

Una aparición pública espontánea dejó ver otra realidad.

Aitana afrontó los rumores de separación y dejó en claro cómo está su pareja con Plex

últimas noticias

Médicos extranjeros: tras la polémica con los exámenes, el Gobierno modificará el sistema de convalidación de títulos

Médicos extranjeros: tras la polémica con los exámenes, el Gobierno modificará el sistema de convalidación de títulos

Hace 5 minutos
Policía y Bombera de la Ciudad actuaron en el lugar.

Trágico accidente en Once: murió un joven ciclista atropellado por un colectivo

Hace 15 minutos
A los productores les están ofreciendo $3.000 por un cajón de 20 kilos.

Corrientes: productores de tomate prefieren tirar o regalar su cosecha por el derrumbe de los precios

Hace 59 minutos
Suar salió al cruce de los rumores de la salida de Canosa de El Trece.

Adrián Suar reveló los motivos por los que levantaron el programa de Viviana Canosa: "Hay cosas que no..."

Hace 1 hora
La provincia de Gansu vive momentos dramáticos.

Los videos más impactantes de las inundaciones en el norte de China

Hace 1 hora