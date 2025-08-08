Horóscopo de hoy, sábado 9 de agosto

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 9 de agosto de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

¿Sentís que no podés apagar tu cabeza? Esta es la explicación astrológica

(21 de marzo al 20 de abril)

Su vida sentimental no va nada mal. Si le deben dinero, se lo van a devolver. Los comentarios de sus compañeros no deben afectarle. Hoy necesita ponerse las pilas, salga de casa.

(21 de abril al 21 de mayo)

Está algo decaído porque su pareja no le mima. Cuidado con los excesos en gastos innecesarios. Esos asuntos laborales pendientes no deberían esperar más. El aire puro alivia las molestias del aparato respiratorio.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Buscará un acercamiento y las relaciones familiares mejorarán. Si quiere ahorrar, guarde una cantidad fija cada mes. En el trabajo, todo lo que inicie hoy será un éxito. Si aparece algún dolorcillo, será pasajero.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Mal día para el amor. Tendrá que hacer frente a un gasto inesperado. Desacuerdos con sus jefes por el reparto del presupuesto. No haga tanto esfuerzo, descanse un poco.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Lo pasará en grande conociendo a gente nueva. Tendencia a tirar la casa por la ventana. Relájese y saldrá de esa sensación de ahogo en la empresa. Vigile su tensión pero sin obsesionarse.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Gran comunicación con su pareja a todos los niveles. Sus gastos cotidianos van a aumentar. Debe perfeccionar ese proyecto laboral. Si hiciera un poco de ejercicio, se encontraría mejor.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Su relación progresa gracias a sus amigos. Descubra la manera de invertir sus ahorros positivamente. Le conviene recordar que no está solo en su trabajo. Fenomenal si aguanta una semana a verdura, fruta y pescado.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Los problemas domésticos no le impedirán ser feliz. Controle personalmente sus asuntos financieros. Vigile su impulsiva manera de ser en el trabajo. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

La relación de pareja funciona, aproveche el momento. Los astros le favorecen en los negocios. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. Duerma más para recuperar la energía gastada.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Se desencantará de la persona que le interesaba. Ese inesperado gasto le reportará grandes satisfacciones. No pierda tiempo discutiendo asuntos laborales. Tendencia a sufrir mareos y dolores de espalda leves.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Su estado de ánimo se irá tranquilizando. Puede ser víctima de una estafa. En el trabajo, le reconocen sus méritos. Se sentirá mejor si duerme un mínimo de siete horas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Su pareja le hará tocar el cielo. Gasta como si tuviera «una mina» y no es así. Situaciones muy divertidas en su trabajo. Se va recuperando del cansancio reciente.