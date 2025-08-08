Médicos extranjeros: tras la polémica con los exámenes de residencias, el Gobierno modificará el sistema de convalidación de títulos El Ministerio de Capital Humano informó que a partir de ahora únicamente se otorgará a "aquellas titulaciones que hayan acreditado el estándar de calidad que otorga la Federación Mundial de Educación Médica". Por







El Ministerio de Capital Humano anunció este viernes que establecerá un nuevo sistema de convalidación de títulos médicos extranjeros, tras la polémica que se generó en torno a un supuesto fraude con los exámenes de residencias.

A través de un comunicado publicado en la red social X, la cartera a cargo de la ministra Sandra Pettovello comunicó que realizará "a partir de ahora, únicamente se otorgarán convalidaciones a aquellas titulaciones que hayan acreditado el estándar de calidad que otorga la Federación Mundial de Educación Médica", y remarcó que se trata del mismo aval que poseen "tanto los títulos argentinos como los de países como Estados Unidos, España, Italia y Alemania, entre otros".

El Gobierno consideró que la medida significa "un acto de justicia para con los estudiantes que con gran esfuerzo obtienen sus títulos superando la enorme exigencia académica que requiere la medicina y adoptan nuestras universidades".

"No vamos a continuar reconociendo como igual un título que no lo es", remarcaron las autoridades.