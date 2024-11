Los desafíos del PRO: el impacto de la polarización Cristina Kirchner -Milei y la alianza con La Libertad Avanza

A un mes de que se cumpla un año de gestión de La Libertad Avanza (LLA), el PRO mantiene el acompañamiento en el Congreso, mientras impulsa agenda propia. De fondo, persisten ciertas tensiones con el oficialismo y la lucha por no quedar en un segundo plano frente a la polarización entre Javier Milei y Cristina Kirchner. A pesar del buen vínculo con el Presidente, Mauricio Macri mantiene sus críticas a los manejos de su mesa chica. Cómo se perfila la alianza para 2025.

En medio de la polarización entre el presidente Javier Milei y la expresidenta, Cristina Kirchner, el PRO mantiene su apoyo legislativo al Gobierno, mientras intensifica su agenda propia para ganar lugar y destacarse en el rompecabezas político. El vínculo con La Libertad Avanza (LLA), marcado por apoyos y tensiones, expone un cortocircuito atravesado por nombres propios y manejos que por momentos no termina de encontrar una sintonía fina.

El PRO y su agenda propia

Desde que llegó al poder, el PRO se convirtió en un aliado fundamental para el Gobierno en el Congreso, desde el aporte en términos institucionales hacia una fuerza política sin experiencia, y desde el respaldo, con contadas excepciones, a las iniciativas del oficialismo. Las pocas diferencias se expresaron en el apoyo para voltear el DNU de los 100 mil millones para la SIDE, cuestionamientos a la designación de Ariel Lijo como juez de la Corte y el rechazo las modificaciones en la Ley de Acceso a la Información Pública

“El Gobierno está llegando a fin de año mejor de lo que muchos pensaban. En cuanto al Congreso fue tomando experiencia. No es lo mismo lo que hicieron con la Ley Bases a lo que están haciendo ahora. Se nota una curva de aprendizaje importante y sana”, reconocieron desde el bloque amarillo, guías de LLA.

Esa visión fue explicitada por el propio Macri, quien en recientes declaraciones a la prensa detalló el rol fundamental que cumplió el PRO en términos de gobernabilidad: “Quiero decirle a nuestros votantes que tienen que estar orgullosos de sus dirigentes porque estos diez meses lo que ha hecho el PRO es inédito en la historia de la política argentina. Nunca un partido que no es gobierno ha puesto tanto como puso el PRO para que este gobierno hoy esté saliendo de una crisis terminal. No había Ley Bases si el PRO no estaba”.

Desde la conducción del partido agregaron que el apoyo es bien valorado por la opinión pública, en donde registraron que el accionar de otros dirigentes, como el de Horacio Rodríguez Larreta, generó un fuerte rechazo en los votantes del PRO, que ubican en torno al 80 por ciento.

De cara a lo que queda del año parlamentario, la Mesa Ejecutiva del PRO se reunió este lunes, encabezada por Mauricio Macri, y definió su agenda de trabajo en el mismo esquema: con apoyos y marcando ciertos límites. Tras decidir no dar quórum en la sesión del martes en Diputados donde la oposición quería debatir la modificación a la Ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), el PRO aprovechó para incorporar su hoja de ruta.

En ese sentido, informaron que insistirán con el proyecto de ley para "democratizar" las elecciones en los sindicatos y oficializaron el pedido de una sesión especial para tratar la Ley de Ficha Limpia, el proyecto que busca prohibir las candidaturas de condenados por corrupción en segunda instancia.

Otros temas que hay que mirar con atención son el Presupuesto 2025 y la intención del Gobierno de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una iniciativa que ya fue rechazada públicamente por dirigentes como el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Sin embargo, en casi estos doce meses los apoyos se dieron en simultáneo con tensiones constantes, que exponen las diferencias entre nombres propios y manejos por parte de Javier Milei y su Gabinete, que irritan pero también preocupan a Mauricio Macri.

"Nunca nadie tuvo tanto poder como Santiago Caputo. No es comparable con Marcos Peña. Peña no puso ni sacó funcionarios, no se ocupó de esas cosas. Él se ocupaba del área de comunicación. A Santiago le han dado un espacio de manejo muy amplio. Él (Milei) tiene un nivel de confianza en él y en su hermana. Habla del triángulo de hierro”, advirtió Macri en una charla con LN+.

Los dardos también salen de la Casa Rosada. En los últimos días, dos de sus principales referentes salieron al cruce de Macri. El más suave fue el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien al ser consultado sobre el líder del PRO contestó: “Es un expresidente que apoya las líneas generales del Gobierno y a veces critica la gestión, sobre todo nos critica a nosotros, a los que tenemos la responsabilidad de gestionar, y creo que injustamente”.

Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, catalogó a Macri como “un amigo del Presidente con quien tiene una muy buena relación de muchos años y comparten algún plato de milanesa con ensalada cada tanto”. En diálogo con Infobae, Adorni dejó en claro que el lugar de poder lo ocupa Milei: "Las decisiones en este Gobierno las toma el Presidente, todo lo demás es libre interpretación de hechos ficticios". Además, subrayó una distinción importante con vistas a una posible alianza electoral: “Cualquiera que conoce al Presidente entiende que las decisiones las toma él, jamás dejaría que las decisiones las tome un tercero, no va a pasar nunca eso”.

En esta foto no es menor el impacto del modelo económico que impulsa Milei. Si bien en el PRO ven con buenos ojos algunos datos de la macroeconómica, reconocen que el Gobierno “se muestra con demasiada confianza e intentando generar una idea que está todo bien cuando nadie está mejor económicamente”.

Algo de esto suelen plasmar los informes de la Fundación Pensar, a cargo de la diputada María Eugenia Vidal, donde aparecen críticas al rumbo de la gestión. En el último informe alertaron sobre cómo crece el miedo a perder el empleo, mientras que el 53% de los argentinos afirmaron en octubre "no llegar a fin de mes".

Al realizar el balance del mes, el Índice de Desarrollo Nacional (IDN), un indicador de seguimiento mensual en el que ponderan "una serie de 50 indicadores que representan en su conjunto el grado de desarrollo y progreso de Argentina", se mantiene dentro del nivel “bajo” con un puntaje de 3,3. Desde Pensar están preparando un acto de fin año, que servirá como demostración de fuerza del partido, para diciembre en la ciudad de Buenos Aires.

El armado de cara a las elecciones del 2025

Lo que todavía aparece más difuso es el esquema de alianzas para las elecciones legislativas que tendrán lugar el año que viene, mientras cada una de las fuerzas trabaja en robustecer sus armados y posibles candidatos. LLA tiene el desafío de profundizar su construcción a nivel nacional e incluso avanza en distritos claves para el PRO como la ciudad de Buenos Aires. En este esquema, y según cómo se reordene el peronismo y las posibilidades de competir de sus principales candidatos, será clave el impacto de una posible alianza entre el los amarillos y los violentos.

En su último estudio de opinión pública sobre la provincia de Buenos Aires, la consultora Proyección arrojó un escenario en donde, si no hay alianza entre ambos espacios, el PRO ocuparía un tercer lugar. Al consultar los apoyos según candidatos, la lista la lideran Cristina Kirchner y Axel Kicillof con un respaldo del 34,5%. En segunda lugar se ubican Javier Milei y José Luis Espert con el 28,3% y en tercer lugar aparecen Mauricio Macri y Cristian Ritondo con el 6,6 %.

Con la mirada puesta en el 2025, desde el PRO recalcaron que “es momento de pasar a la acción y olvidarse de cualquier acuerdo”. “En todas las provincias tenemos que poner en marcha nuestro propio esquema”, agregaron, y acentuaron que “hoy no hay encuentros en materia electoral”.

Por su parte, la última encuesta de la consultora Analogías también adelanta un escenario electoral pero a nivel nacional. Frente a la pregunta de cómo va a llegar el Gobierno a las elecciones del año que viene, un 43,% lo ve débil frente a un 43,1 % que lo ve fuerte. Al preguntar por las fuerzas políticas, el 37,6% respondió que ve al Gobierno como ganador, mientras un 31,6% cree que va a ganar el peronismo, aunque un importante 30,8% mostró no saber. El rumbo económico, los nombres propios y las posibles alianzas jugarán un rol fundamental en los próximos comicios.