Los 10 momentos políticos más destacados del 2023

Los esfuerzos Massa y las medidas que sacó de la galera en la previa electoral no fueron suficientes para levantar la mala imagen del gobierno tras el fracaso económico marcado por una fuerte inflación que generó el hastío de gran parte de la población provocando una derrota histórica para el peronismo.

Para Juntos por el Cambio el triunfo de Milei también fue una sorpresa. En la primera parte del 2023, desde la coalición veían como un hecho su vuelta a la Casa Rosada y creían que solo debían dirimir si sería bajo la presidencia de Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich. Tras protagonizar una interna virulenta que dejó heridos en los dos bandos, la exministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos logró imponerse en las PASO pero en la generales no pudo convencer al electorado que tenía presente lo negativa que fue la gestión de Mauricio Macri.

Las elecciones marcaron el ritmo y generaron grandes cambios en el escenario político del país. En vísperas del 2024, C5N.com repasa los 10 sucesos más significativos que dejó el año que se va.

Alberto Fernández se bajó de la reelección

El 21 de abril, a través de un video que tituló Mi decisión, Alberto Fernández reveló que el 10 de diciembre entregaría "la banda a quien haya sido legítimamente elegido en las urnas por el voto popular" y aseguró que trabajaría "fervientemente para que sea un compañero o compañera de nuestro espacio que represente a aquellos por quienes seguimos luchando".

De esa manera confirmó que no sería candidato en las elecciones presidenciales del 2023. El gobierno del Frente de Todos arrancó el año muy castigado por la crisis económica y el propio Presidente tuvo que asumir que no podía buscar la reelección. No tenía aval político de la sociedad ni de su propio partido que estaba además inmerso en una profunda división.

"El contexto económico me obliga a dedicar todos mis esfuerzos a problemas de Argentina", señaló el Jefe de Estado en el video en el que difundió su decisión.

Cristina Kirchner en Duro de Domar

Tras varios años sin dar entrevistas en televisión, la expresidenta Cristina Kirchner visitó los estudios de C5N para tener una exclusiva con el periodista Pablo Duggan en Duro de Domar.

En la entrevista, la exvicepresidenta habló de las elecciones y anticipó que en las urnas se expresaría un escenario de tres tercios. También indicó, para ser competitivos, el Frente de Todos debía "volver a enamorar a la sociedad" recordando "que hubo un tiempo en que los argentinos tenían un salario que alcanzaba para ahorrar".

Además habló de la persecución judicial en su contra, de la condena en la causa Vialidad y del intento de asesinato que sufrió cuando Fernando Sabag Montiel le puso un arma en la cabeza. En cuanto a su decisión de no asumir una candidatura, la justificó al señalar que los miembros del máximo tribunal son capaces de "animarse a todo", situación que la somete a estar "en libertad condicional técnicamente".

Reforma constitucional en Jujuy y represión

En junio comunidades originarias y organizaciones sociales de Jujuy realizaron cortes de rutas y reclamos en contra de la reforma parcial de la Constitución provincial que impulsó, "a puertas cerradas y de la noche a la mañana", el entonces gobernador Gerardo Morales. A los reclamos también se le sumaron distintos sindicatos docentes que pedían por un aumento salarial.

La prohibición y la criminalización de las protestas, el manejo de los recursos naturales y las tierras fiscales, y la perdida de derechos de las comunidades indígenas fueron los puntos más cuestionados de la reforma.

Las manifestaciones fueron fuertemente reprimidas por efectivos de la policía. Organismos de Derechos Humanos denunciaron abusos en los distintos operativos que se realizaron y que dejaron como saldo decenas de heridos y detenidos.

En diciembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se desligó de dos planteos que se habían presentado contra la reforma al declararse incompetente considerando que no corresponde su competencia originaria, es decir que el caso debe iniciarse en Jujuy.

Massa candidato de Unión por la Patria

El 23 de junio, a pocas semanas de las PASO y tras largos meses de internas y negociaciones, Unión por la Patria anunció una lista de consenso para las próximas elecciones presidenciales encabezada por Sergio Massa y Agustín Rossi.

"Unión por la Patria tiene lista de Unidad. Por responsabilidad institucional, política y social, nuestro espacio ha decido conformar una lista de unidad que nos representará en las próximas elecciones. Nuestro candidato a presidente será Sergio Massa y lo acompañará como candidato a vicepresidente Agustín Rossi", anunció la coalición a través de sus redes sociales.

Un día antes, el entonces ministro de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, había oficializado su candidatura a través de un video en las redes sociales con Juan Manzur como compañero de fórmula. El embajador de Brasil, Daniel Scioli también había anunciado sus intenciones de ser precandidato del peronismo en las elecciones. Ambas candidaturas fueron dadas de baja cuando se logró la unidad detrás del exministro de Economía.

"Reconocemos a los compañeros Wado de Pedro y Daniel Scioli, que apostaron a la unidad del peronismo anteponiendo lo colectivo por sobre lo individual", agregó Unión por la Patria en el comunicado.

Derrotas del peronismo en San Luis, Santa Cruz, Chaco, Santa Fe y San Juan

La previa de las elecciones presidenciales ya anticipaban que el peronismo no la iba a tener fácil en las urnas. Las derrotas en San Luis, Santa Cruz, Chaco, Santa Fe y San Juan fueron un antesala de lo que ocurría a nivel nacional.

En 11 de junio Claudio Poggi, con el apoyo de Adolfo Rodríguez Saá, ganó las elecciones en San Luis desplazó a Alberto Rodríguez Saá, quien fue gobernador en 4 oportunidades. El 2 de julio los sanjuaninos asistieron a las urnas y eligieron como gobernador a Marcelo Orrego, quien se impuso ante se impuso ante el candidato del oficialismo Rubén Uñac.

El 14 de agosto Claudio Vidal ganó las elecciones en Santa Cruz desbancan a la fuerza política que gobernó por años la provincia, el PJ desde la vuelta de la democracia y el kirchnerismo y sus aliados desde 1991, cuando asumió Néstor Kirchner.

El 10 de septiembre Maximiliano Pullaro fue electo como el primer gobernador radical de la provincia de Santa Fe en la actual era democrática. El domingo 17 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones en Chaco en las que Leandro Zdero resultó electo en primera vuelta.

Pacto de Acassuso: la alianza Juntos por el Cambio con La Libertad Avanza

Horas después de la derrota de la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, en las elecciones generales, Mauricio Macri alcanzó un acuerdo con Javier Milei para derrotar al peronismo en el balotaje.

La alianza se denominó "el pacto de Acassuso" porque la reunión para alcanzar el acuerdo se realizó en la casa que Macri tiene en dicha localidad. La derrotada exministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos y el diputado Cristian Ritondo fueron parte del encuentro.

Bullrich y Milei se pidieron disculpas por los ataques cruzados durante la campaña y empezaron a mostrarse juntos en distintos actos para sumar las fuerzas necesarias que le permitieran al libertario derrotar a Sergio Massa. Finalmente Bullrich fue recompensada con la vuelta al ministerio, Juntos por el Cambio con varias designaciones en el gabinete y Macri con políticas económicas que favorecen a sus negocios.

Debate presidencial entre Javier Milei y Sergio Massa

El debate presidencial previo al balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa fue uno de los sucesos políticos que más interés generó en la opinión pública. El rating fue de casi 48 puntos.

Tras el debate, la mayoría de los expertos coincidieron que el candidato de Unión por la Patria fue el que tuvo un mejor desempeño y el que se mostró más seguro en cada uno de los ejes temáticos.

Reelección de Axel Kicillof

La reelección Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires fue la victoria más importante que tuvo el peronismo en el año electoral. El 22 de octubre, el representante de Unión por la Patria supera el 45% de los votos y Néstor Grindetti queda segundo, con 26%.

Al frente de la provincia con más habitantes del país, Kicillof se encamina a ser uno de los grandes referentes de la oposición para enfrentar al gobierno de Javier Milei.

En su asunción criticó el ajuste a las provincias propuesto por el presidente Javier Milei, reclamó por los fondos coparticipables y repudió los discursos de odio. En un mensaje a la militancia cerró su discurso gritando "viva la justicia social, carajo" desafiando al Presidente.

Javier Milei asumió como presidente de la Argentina

Tras ganar con holgura el balotaje, el 10 de diciembre Javier Milei asumió como presidente de la Argentina. En su discurso de asunción, que dio en las escalinatas del Congreso y no dentro del recinto como es costumbre, volvió a ratificar que llevaría adelante ratificó su plan "motosierra".

También dijo que el ajuste recaería sobre el Estado y no sobre el sector privado, pero reconoció que impactaría negativamente en "actividad, empleo y salarios".

Medidas de ajuste, DNU y Ley Ómnibus de Javier Milei

En menos de un mes de gobierno, Javier Milei desplegó un paquete de medidas de ajuste, desregulación de la economía y eliminación de derechos sociales.

El 12 de diciembre, el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, presentó el "paquete de emergencia económica" que llevó el dólar oficial a 800 pesos e incluyó medidas como la suspensión de obras públicas, la reducción de transferencia a las provincias, la reducción de subsidios a la energía y el transporte; el achicamiento de la planta del Estado, la apertura de las importaciones, entre otras medidas que tienen como objetivo de "alcanzar el equilibrio fiscal".

El 21 de diciembre en cadena nacional Milei anunció un Decreto de Necesidad y Urgencia en el que incluyó más de 300 medidas para desregular la economía, de las que nombró 30. La medida incluyó la derogación Ley de Alquileres, de la Ley de Góndolas, de la Ley del Compre Nacional, del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía, de la Ley de Promoción Industrial, de la Ley de Promoción Comercial, de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas y del régimen de sociedades del Estado.

También contuvo la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización, la modernización del régimen laboral, la reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional, la autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas, la implementación de la política de cielos abiertos, la modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales, entre otras medidas.

Por el 27 de diciembre, a pocos días de que termine el año, envió la "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos" que incluye la declaración de la emergencia pública, la delegación las facultades legislativas en el Poder Ejecutivo por al menos dos años, privatizaciones, cambios en el sistema electoral, la eliminación de la fórmula vigente para la actualización de las jubilaciones, reformas judiciales, entre otras medidas.