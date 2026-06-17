Javier Milei lleva a Adorni a Rosario y envía un nuevo gesto interno: "No se va"

El Presidente está convencido de la inocencia de su jefe de Gabinete y por eso no dejará que los pedidos de propios y ajenos lo interpelen. Negociaciones contrarreloj de Santilli y Bullrich.

En un nuevo gesto de apoyo rotundo a su jefe de gabinete, este sábado Javier Milei subirá a Manuel Adorni al avión que volará rumbo a Rosario, donde participará de las celebraciones por el Día de la Bandera . Así lo confirmaron a C5N fuentes al tanto de la organización del protocolo con el que el jefe de Estado se moverá por la provincia a la que también lo acompañará el resto del gabinete, en una búsqueda por mostrar unidad en medio de las versiones sobre la posible salida del ex vocero y las tensiones internas dentro de la gestión.

El evento, que también contará con la presencia del anfitrión, Maximiliano Pullaro y el intendente de Rosario, Pablo Javkin , se llevará adelante en el histórico Monumento a la Bandera, recientemente refaccionado por la provincia tras una fuerte puja con Nación por los fondos para llevar adelante la obra.

En este marco, el gobernador y el presidente se verán las caras por primera vez luego de las tensiones que generó este intercambio y los recortes de fondos que la administración santafesina denuncia a diario. Ambos brindarán un discurso ante los niños que jurarán la bandera en la localidad, con cierre a cargo del libertario.

Quien no recibió invitación para participar del evento fue la vicepresidenta, Victoria Villarruel . Como contó este medio , la secretaria general de la presidencia, Karina Milei , no sumó entre los invitados oficiales del Ejecutivo a la segunda en la línea de sucesión.

La decisión de la Casa Rosada se sustenta bajo una premisa que no es compartida en el Senado: “Villarruel no forma parte del Gobierno”, dicen contundentes cerca del presidente. En este marco, desde el entorno de la vicepresidenta hicieron saber sus intenciones de asistir al evento pese a un posible encuentro entre el binomio presidencial e hicieron trascender que la castrense no teme represalias por sus dichos contra el jefe de gabinete. “Que se la cruce de frente”, dijeron desafiantes desde la Cámara Alta.

A diferencia de la vice, se espera que Adorni se siente en primera fila junto al resto del gabinete para presenciar del acto al que prevén una extensión de más de dos horas. La intención del mandatario es reforzar el apoyo a su ministro en medio de la avanzada legislativa montada en los últimos días contra el funcionario. Esta tarde, por caso, el Senado se reunirá en labor parlamentaria para debatir el llamado a sesión de este jueves, en la que la oposición amenaza con juntar los votos necesarios para avanzar con la moción de censura, la herramienta constitucional por la que el jefe de gabinete puede ser removido a través del Congreso.

Operativo de contención

En este marco, en las últimas horas en el Gobierno diseñaron un operativo de contención para evitar que se alcance el quórum necesario para eyectar a Adorni. El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió en las últimas horas a Juan Pablo Valdés (Corrientes); Marcelo Orrego (San Juan); Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Leandro Zdero (Chaco) para intentar negociar abstenciones y ausencias de cara al posible tratamiento de la moción en el Senado. Según confiaron desde el círculo del bonaerense, las conversaciones están encaminadas y la oposición no podría concretar su ataque.

La misma metodología puso en marcha Patricia Bullrich, quien desde temprano está en su despacho de la Cámara Alta llevando adelante reuniones para posponer la sesión prevista para el jueves. El anuncio de Adorni de su visita al Senado el próximo 2 de julio, cuentan fuentes parlamentarias, habría servido para calmar el hambre de las fieras. Al menos por ahora.

Luego de la presentación de su declaración jurada y la posterior entrevista que brindó a LN+, Adorni y su equipo estaban confiados que el caso que lo tiene en agenda desde hace más de tres meses iba a comenzar su proceso de declive. Lejos de eso, las presiones de la oposición, los aliados y hasta dentro del propio oficialismo se intensificaron y pusieron contra las cuerdas al jefe de gabinete, quien decidió volver al silencio sepulcral para evitar comprometer aún más su situación.

El viaje a Rosario, un pedido expreso de Javier y Karina Milei hacia Adorni, es la forma más concreta que encontraron los hermanos para renovar sus votos de confianza con su ex candidato a legislador porteño. La jugada, en tanto, es todo un mensaje interno para los funcionarios que dejan trascender su descontento con la continuidad del ex vocero. La semana pasada en diálogo con C5N.com, Patricia Bullrich cuestionó la defensa de jefe de los ministros y afirmó “esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”. Las declaraciones de la senadora, quien desde hace semanas da muestras de separatismo en sangre, no cayeron en gracia dentro del entorno presidencial, desde donde hacen saber que “el que decide es el Presidente”.

Escasos apoyos

Los pedidos públicos y privados que Milei recibe a diario para dejar ir al favorito de Karina no calan en lo más mínimo en la decisión presidencial y, por el contrario, quienes lo frecuentan a diario dan cuenta que estas conversaciones lo fastidian. “Se enoja cuando alguien le habla mal de Manuel o le plantea el tema en términos electorales. Para él no importa una elección, está convencido que Adorni es inocente y que todo forma parte de una operación mediática para desestabilizarle la gestión”, explicó a este medio un miembro de la mesa chica del libertario.

En este punto, ante el silencio deliberado del jefe de Estado frente a esta circunstancia, la encargada de dar cuenta del posicionamiento presidencial es la diputada Lilia Lemoine, quien desde hace días es la única figura oficialista que sale a defender al ex periodista. "¿Se puede haber equivocado en algunas cuestiones? Sí... Totalmente cuestionables, son errores humanos. No es lo mismo cometer un error que tener real malicia para cometer un delito. Aquí no hubo delito", sostuvo la cosplayer en una entrevista.