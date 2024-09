El exnovio de Lilia Lemoine reveló secretos del vínculo con Javier Milei que pueden romper La Libertad Avanza

Este nuevo testimonio confirma que Lemoine y Milei fueron novios, algo que fue detallado por la maquilladora en distintas entrevistas. Pero además, este hombre se refirió a los celos de Lemoine con las distintas parejas que el jefe de Estado presentó en los últimos meses. "En el momento en que Javier Milei blanquea a Fátima como novia oficial ella quiere destruirlo porque en realidad su único objetivo era ser primera dama", sostuvo.

En ese sentido, comentó que "ella tiene problemas con cualquier mujer que se le acerque" al libertario, lo cual explica los conflictos que Lemoine mantuvo las últimas semanas con las diputadas Lourdes Arrieta y Marcela Pagano, de quienes pidió que sean expulsadas del bloque de LLA en la Cámara de Diputados. Sin embargo, existe un límite para Lilia y es la hermana del mandatario, Karina Milei.

De acuerdo a este testigo, Lemoine tendría en su poder un video que comprometería a Milei: "Lo único que me preocupa es que, teniendo tan de las bolas agarrado a Javier, ella empieza a decidir a quién se echa y a quién no". Este material estaría vinculado a la imagen que comenzó a circular en las últimas horas que sería una muestra de la relación que tenían y que, de acuerdo a este hombre, fue filtrada por la propia Lemoine.

Lilia Lemoine, Karina Milei y Javier Milei

Existe otra persona que cuenta con una copia de este video: el 'Elfo Formoseño', apodo con que se lo conoce a Luis Padrón, una persona de confianza de la legisladora libertaria que "recibe de manos de Lilia la información confidencial que contiene el teléfono" y de quien se habría distanciado en los últimos meses. Aunque también añadió: "Hay que ver que tan herido está Javier en su ego, que quizás hasta le molestaría sentirse humillado por la filtración de este video así de tonto".

Otro de los pormenores que delató este exnovio tiene que ver con los "delirios paranoicos" que tendría la legisladora. "Mi miedo es que se los transmita a Javier, porque tuvo una época que ella estuvo muy cerca suyo y para Javier todos eran operadores, todos eran infiltrados. Hay evidentemente un efecto contagio", expresó. "Ella llegó a creer, y me lo dijo, que Javier era un mesías. Ella estaba convencida de que Javier era un superhéroe", contó.

"La perversión que está manejando esta mujer es otro nivel. Ella junta a sus enemigos en su cabeza, hace un hilo conductor. Va haciendo un hilo conductor de los enemigos, de los hombres que no le dieron pelota", aseguró y se refirió a la advertencia que Lemoine habría lanzado y que amenaza con romper La Libertad Avanza desde adentro: "Me dijo 'no tengo nada que perder así que voy a ser una mala persona' y yo creo que esto debe haber sido lo que la terminó de enloquecer. Ella prácticamente abandona su vida para ver si podía ser la primera dama de Javier y cuando Javier no la considera ahí es cuando ella debe haber colapsado".