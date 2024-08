Lilia Lemoine cargó nuevamente contra Victoria Villarruel: ¿Por qué tiene que perseguir personas en democracia?

"No está cumpliendo los roles como corresponde", sostuvo en una entrevista para CNN Radio donde afirmó que "está haciendo campaña política proselitista" y "no está defendiendo a la gente que la acompañó". "Para tapar mete un acto diciendo 'vamos a meter a todos los montoneros presos'. Y yo digo, ¿quiénes? Porque el Poder Ejecutivo no es el Judicial", cuestionó sobre lo manifestado por la titular del Senado durante un acto.

"¿Por qué la vicepresidenta tiene que perseguir personas en democracia? También nos va a meter presa a la ministra de Seguridad que está trabajando bien", polemizó en referencia a Patricia Bullrich.

En ese sentido, aseguró que "esa generalización me asustó" ya que "su imagen depende de su relación con Javier (Milei)". "No sos amiga, sos la vicepresidente y él es el Presidente", señaló.

Entonces se diferenció de Villarruel y detalló: "Yo a Javier lo adoro, lo voy a defender a muerte, por él hice todo lo que hice porque mi sueño era que el fuera presidente, lo banco. Pero no digo Javier es mi amigo, me quiere... Está sacando a relucir el vínculo para mantener (la idea) que está todo bien y está fingiendo demencia".

Agenda propia: Villarruel participó del 212º aniversario del Éxodo Jujeño X

Lilia Lemoine le pidió a Victoria Villarruel que "se ubique"

Días atrás la legisladora había acusado acusó a Victoria Villarruel de tener una “clara agenda personal” y le pidió “que se ubique”. “El que gobierna acá es Javier Milei”, manifestó.

Lemoine cargó contra la vicepresidenta y reavivó los rumores de interna con el jefe de Estado: “Mátenme si quieren, díganme loca, lo que quieran, pero... Primero tranquilos, el que gobierna acá es Javier Milei, no Victoria Villarruel. Villarruel lo tiene que reemplazar si él no está en el país. ¡Uy, muchachos, qué miedo que me da! Pero no suele ser por más de dos días”.

“Yo trabajo para todos los argentinos, pero tengo que seguir con las cosas que dijimos que íbamos a hacer, con nuestra ideología. Tengo que decir que me parece pésimo que la vicepresidente tenga una clara agenda personal que le hace no acompañarnos para evitar cualquier tipo de costo político”, comentó en diálogo con Radio Zónica.

Además de acusarla de tener una agenda propia y distinta de los órdenes de Gobierno, lanzó: "Se lo pido como argentina y cristiana que se mantenga en el rumbo que corresponde apoyando a las políticas de Javier Milei y aliados del PRO. Y que no se junte con castrochavistas, que no facilite nada que pueda ocasionar que nos quedemos sin un servicio de inteligencia que nos permita defender al Presidente".

Lilia Lemoine

Otro cruce por la visita a los genocidas en Ezeiza

En medio de su embestida contra Villarruel, la cosplayer la acusó de "lavarse las manos" después de la visita de un grupo de legisladores del bloque libertario con genocidas de la última dictadura cívico-militar en el penal de Ezeiza.

En una publicación en su cuenta de la red social X (ex Twitter), Lemoine citó el posteo de un usuario que escribió "toda una maniobra de Villarruel (con el padre Ravassi en la foto), más claro echale agua". La diputada libertaria respondió y lanzó una acusación contra la vicepresidenta: "Seguimos sorprendidos por como se lavó las manos Victoria".

Por otro lado, Lourdes Arrieta, quien también es diputada nacional del bloque libertario, filtró chats previos a la visita de legisladores de La Libertad Avanza a genocidas, en donde se ven quiénes más participaron y confirma que se estaba trabajando en un proyecto para beneficiar a los genocidas presos, a la vez que intentó desligar al presidente Javier Milei de toda responsabilidad.

La revelación pública de estos intercambios ocurrió en pleno conflicto interno, mientras el bloque debate echarla luego de la fuerte discusión con su compañero Nicolás Mayoraz tras la votación de los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que incluye una denuncia por violencia de género.