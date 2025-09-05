El duro comunicado de Independiente contra la Conmebol, tras la sanción por los incidentes ante U de Chile En un mensaje dirigido al presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, la institución de Avellaneda se expresó luego de la eliminación sufrida en la Copa Sudamericana. Por







Independiente apuntó a la Conmebol tras la sanción. Captura de pantalla

El club Independiente emitió un duro comunicado contra la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tras haber sido eliminado de la Copa Sudamericana a raíz de los incidentes ocurridos en su estadio en el partido ante Universidad de Chile.

En un mensaje dirigido al presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, la institución de Avellaneda exigió "de manera inmediata" que "se elimine toda referencia a nuestra institución en el Museo de la CONMEBOL mientras usted continúe en la presidencia".

Desde el Rey de Copas decidieron “manifestar el más enérgico repudio frente a la decisión dictada por la entidad que preside”, también agregan que la resolución no es un error jurídico de un tribunal sino “una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros”.

Además, pidieron que “restituyan en forma inmediata todos los elementos entregados por Independiente al Museo de la CONMEBOL, pues no admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1964004329481810418&partner=&hide_thread=false Compartimos con nuestras socias, socios e hinchas la nota que el Club Atlético Independiente le presentó hoy al Presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez. pic.twitter.com/CG4WMGM6mZ — C. A. Independiente (@Independiente) September 5, 2025 “Resulta increíble que sus propias palabras en otro momento de la historia hayan sido: “el fútbol no se gana con piedras ni agresiones, lo ganan los jugadores en la cancha”. "Este fallo contradice esa visión y envía un mensaje devastador y contradictorio a toda Sudamérica: los violentos de siempre pueden salirse con la suya”, agregó el texto.

Por último, escribieron: “Resulta inaceptable, entonces, que se pretenda utilizar la historia y la gloria de Independiente -con nuestros títulos, nuestros jugadores y hasta nuestros aportes materiales al Museo de la CONMEBOL- para seguir legitimando una conducción que ha abandonado el espíritu del fútbol sudamericano”.