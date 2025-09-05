5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

El duro comunicado de Independiente contra la Conmebol, tras la sanción por los incidentes ante U de Chile

En un mensaje dirigido al presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, la institución de Avellaneda se expresó luego de la eliminación sufrida en la Copa Sudamericana.

Por
Independiente apuntó a la Conmebol tras la sanción.

Independiente apuntó a la Conmebol tras la sanción.

Captura de pantalla

El club Independiente emitió un duro comunicado contra la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) tras haber sido eliminado de la Copa Sudamericana a raíz de los incidentes ocurridos en su estadio en el partido ante Universidad de Chile.

Lionel Messi y un emotivo, pero misterioso posteo en Instagram
Te puede interesar:

El emotivo y misterioso posteo de Lionel Messi tras su último partido en Argentina

En un mensaje dirigido al presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, la institución de Avellaneda exigió "de manera inmediata" que "se elimine toda referencia a nuestra institución en el Museo de la CONMEBOL mientras usted continúe en la presidencia".

Desde el Rey de Copas decidieron “manifestar el más enérgico repudio frente a la decisión dictada por la entidad que preside”, también agregan que la resolución no es un error jurídico de un tribunal sino “una decisión política que desnuda la preferencia por aquellas estructuras privadas con las que resulta más sencillo proyectar convenios, negocios y beneficios futuros”.

Además, pidieron que “restituyan en forma inmediata todos los elementos entregados por Independiente al Museo de la CONMEBOL, pues no admitimos que se exhiban en un ámbito que contradice los valores que los hicieron posibles".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1964004329481810418&partner=&hide_thread=false

“Resulta increíble que sus propias palabras en otro momento de la historia hayan sido: “el fútbol no se gana con piedras ni agresiones, lo ganan los jugadores en la cancha”. "Este fallo contradice esa visión y envía un mensaje devastador y contradictorio a toda Sudamérica: los violentos de siempre pueden salirse con la suya”, agregó el texto.

Por último, escribieron: “Resulta inaceptable, entonces, que se pretenda utilizar la historia y la gloria de Independiente -con nuestros títulos, nuestros jugadores y hasta nuestros aportes materiales al Museo de la CONMEBOL- para seguir legitimando una conducción que ha abandonado el espíritu del fútbol sudamericano”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Presidente decretó feriado para este viernes 5 de septiembre. 

Paraguay decretó feriado nacional tras la clasificación en el Mundial 2026

La foto entre Messi, Charly García, Tapia y De Paul.

El emotivo encuentro entre Messi y Charly García tras el partido de la Selección argentina

Castelau ya fue campeón con la Sub 17 dirigida por Diego Placente en el Torneo de L’Alcudia.

La joya de 16 años del Real Madrid que ilusiona en la Selección argentina

Almirón en Paraguay, James Rodríguez en Colombia y Viñas en Uruguay.

Tres nuevos clasificados al Mundial 2026: Paraguay, Uruguay y Colombia ya sacaron pasaje

Lionel Messi festeja su gol con Julián Álvarez.
play

Messi brilló en su despedida y metió un doblete para la goleada de la Selección por 3-0 a Venezuela

En total, Lionel Messi jugó45 partidos en Argentina.
play

Messi se despidió del público argentino: los grandes partidos en el país que serán parte de su leyenda

Rating Cero

Con la participación especial de Bizarrap, la joven promesa de la música publicó un video para anunciar que se presentará con un show impactante su nuevo disco: La Vida Era Más Corta.

Milo J anunció su primer show en el estadio de Vélez: cuándo y cómo comprar entradas

Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián

Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián

El posteo de Yankelevich a Romina Yan.

El desgarrador posteo de Gustavo Yankelevich para Romina Yan, en el día de su cumpleaños

El film utiliza tecnología de rejuvenecimiento digital para mostrar a los protagonistas en diferentes etapas de sus vidas.
play

Está en Netflix, fue nominada a 10 Oscar y la protagoniza Al Pacino

Esta miniserie es deal para ver en un fin de semana.
play

Está en Netflix y es una miniserie de 6 capítulos basada en hechos reales: una página oscura de EE.UU

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano.

Rusherking tuvo un encuentro romántico con una exparticipante Gran Hermano

últimas noticias

Independiente apuntó a la Conmebol tras la sanción.

El duro comunicado de Independiente contra la Conmebol, tras la sanción por los incidentes ante U de Chile

Hace 1 hora
Con la participación especial de Bizarrap, la joven promesa de la música publicó un video para anunciar que se presentará con un show impactante su nuevo disco: La Vida Era Más Corta.

Milo J anunció su primer show en el estadio de Vélez: cuándo y cómo comprar entradas

Hace 1 hora
Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián

Lali Espósito será jurado en el Festival de Cine de San Sebastián

Hace 2 horas
Este es el truco para mejorar tu salsa de tomate.

Ni azúcar ni zanahoria: el ingrediente secreto que realza el sabor de la salsa y mejora la digestión

Hace 2 horas
Dónde queda este pueblo oculto cercano a Buenos Aires.

Escapadas: está a 150 kilómetros de Buenos Aires, es un bello destino y es ideal para estar tranquilo

Hace 2 horas