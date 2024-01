Moyano no descartó un nuevo paro de la CGT si el Gobierno "avanza contra el pueblo"

El líder camionero adelantó que el Consejo Directivo de la central obrera se reunirá "en los próximos días" para definir un plan de acción. "No me voy a quedar de brazos cruzados. No se descarta nada", sostuvo.

Moyano adelantó que no se va a "quedar cruzado de brazos" si "aumenta la conflictividad social", algo que podría ocurrir, según estimó, "entre marzo y abril" si se incrementa el valor de "los colegios, las prepagas y los alimentos", entre otros rubros.

"No le voy a poner fecha ahora (a una nueva medida de fuerza), pero si avanzan en contra del pueblo argentino, sobre los derechos laborales, las fuentes de trabajo y bajan los salarios, no me voy a quedar de brazos cruzados. No se descarta nada", expresó a El Destape Radio.

Paro y movilización de la CGT 24-01-24 La CGT no descarta convocar a otro paro y movilización como el del 24 de enero. Télam

En cuanto a la Ley Ómnibus, el dirigente sindical le pidió a los diputados peronistas que voten en contra del proyecto y a todos los legisladores que no le otorguen facultades delegadas a Milei, a quien llamó "el gerente de las corporaciones nacionales e internacionales".

"Si lamentablemente esta ley se aprueba en Diputados, espero que en el Senado, donde hay más legisladores peronistas, sea rechazada", concluyó.