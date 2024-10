Ley de Financiamiento Universitario: gremios docentes convocaron a una concentración frente al Congreso para este miércoles

En tanto, en diálogo con C5N, el secretario general de Conadu, Carlos de Feo, marcó que se espera una concentración similar a la que se produjo en las inmediaciones del Congreso en septiembre, cuando el Senado aprobó la iniciativa. "Quizás sea más grande, será importante", adelantó.

Por su parte, la secretaria general del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) en la ciudad de Buenos Aires, Alejandra López, señaló a este medio que el gremio será parte de la congregación.

En esta línea, fuentes del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS)-Frente de Izquierda (FIT) confirmaron a este medio que también acudirán representantes del espacio: "Vamos a acompañar a los gremios docentes y a las distintas facultades, como Filosofía y Letras, que decidieron en las asambleas hacerse presentes en el Congreso contra el veto".

En contrapunto, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) marcaron a este medio que no serán parte de la concentración. "No haremos nada. Seguiremos la sesión por la tele. La marcha ya sucedió", expresaron en referencia a la masiva segunda Marcha Federal Universitaria, que se realizó el 2 de octubre, en rechazo al ajuste del Gobierno sobre la educación pública. Tampoco se presentarán los integrantes de la Confederación General del Trabajo (CGT): "No está previsto".

diputados1.jpg La Cámara de Diputados sesionará este miércoles.

La convocatoria del Frente Sindical de Universidades Nacionales

En un comunicado que se dio a conocer este lunes, el Frente Sindical de Universidades Nacionales cuestionó la propuesta salarial del Gobierno al personal docente y no docente universitario: "El Frente Sindical de Universidades Nacionales fue convocado a una mesa técnica y el Gobierno nacional no tenía ningún número para mostrar y se limitó a explicar el porcentaje rechazado en la reunión paritaria del 26 de septiembre".

"Una vez más explicamos el pliego de demandas y la única variación fue la actualización de la pérdida salarial que es del 63,5% al mes de septiembre (suponiendo una inflación del 3,5% para ese mes)", agregó en esta línea.

En tanto, pidió que los diputados ratifiquen la Ley de Financiamiento Universitario: "El Frente Sindical de Universidades Nacionales exhorta a diputadas y diputados de la Nación a que acompañen con su voto la Ley de Financiamiento Universitario y reviertan el veto presidencial, que continúa sin escuchar al más del millón y medio de personas que se expresaron masivamente el pasado 2 de octubre en todo el país".

En este marco, destacó el contenido de la iniciativa. "La Ley de Financiamiento Universitario ofrece un piso de solución a este grave estado de cosas: la pérdida salarial sideral, presupuesto para investigación, extensión y becas para estudiantes", señaló.

"El Gobierno nacional se había comprometido a retomar el cuarto intermedio el día de la fecha a las 17 hs. Finalmente hoy se llevó a cabo una mesa técnica infructuosa pues la voluntad de las organizaciones sindicales de aportar números que dan cuenta de la crítica situación salarial de docentes y no docentes no tuvo contrapartida por parte de la representación del Gobierno nacional", agregó sobre la postura de la administración de La Libertad Avanza.

Por último, remarcó los pasos a seguir: "El Frente Sindical de Universidades Nacionales convoca a conferencia de prensa el día miércoles 9 a las 11 hs frente al Congreso de la Nación y luego una radio abierta y, a nivel nacional, a jornadas de visibilización y abrazos simbólicos en cada universidad del país en apoyo a la Ley de Financiamiento Universitario. No hay universidad pública de calidad sin salarios dignos".

Comunicado Frente Sindical de Universidades Nacionales El comunicado del Frente Sindical de Universidades Nacionales.

Toma de facultades de la UBA por el veto de Javier Milei

Los estudiantes de las facultades de Psicología, Filosofía y Letras y Veterinaria de la Universidad de Buenos Aires tomaron este lunes por 48 horas los establecimientos y este martes tuvieron clases públicas en las calles para manifestarse en contra del veto de Milei.

En diálogo con El Diario, por C5N, una estudiante de la Facultad de Psicología llamada Valentina advirtió que "más allá del conflicto con las universidades, se están viviendo muchas cosas como lo que ocurre con el Hospital Bonaparte. Atacan lo público general. El conflicto del presupuesto viene desde principio de año. Hay que pensar medidas para que el presupuesto contemple todo lo que necesita la universidad".

En tal sentido, en el móvil con el periodista Hernán Nucera marcó que "los estudiantes somos sujetos activos. En las asambleas participamos estudiantes agrupados y un montón de independientes. Es algo muy articulado, donde hay una decisión de debate genuino. También en otras asambleas determinamos movilizar y que haya clases públicas".