Marcha Federal Universitaria, en vivo: organizaciones, estudiantes y docentes se movilizan en todo el país

Live Blog Post

Universidades desmienten al Gobierno sobre los salarios docentes: apenas el 10% tiene dedicación exclusiva

La defensa por la educación pública durante la Marcha Federal Universitaria incluye también la visibilización del reclamo de docentes y no docentes por la recomposición de sus sueldos: desde el inicio del gobierno de Javier Milei, perdieron entre el entre el 40 y el 50% lo que representa un deterioro inédito en el sector.

Para poder explicar cuánto y cómo cobra un docente, C5N habló con Ana Arias, Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y Jorge Aliaga, exdecano de Exactas de la UBA.

“Los docentes titulares exclusivos son muy pocos en el país, le están diciendo al hombre que más sabe de física, a la mujer que sociología, al profesional más formado de todos, al número uno, que lo máximo que va a cobrar”, expresó Arias. Además, aclaró que para ser docente titular y concursar un cargo, tenés que tener 20 años de formación, ser doctor. “Ese salario es como de un nivel de precariedad enorme”, afirmó.

En paralelo, el presupuesto para el año que viene no es para nada alentador, ya que la pérdida salarial es grande y se consolida con el presupuesto presentado para 2025. ”Es decir, el presupuesto 2025 no es peor porque ajusta más, sino porque indica que por un año más no hay perspectivas de mejoras. Eso vale también para el sector de Ciencia y Técnica”, detalló Aliaga.