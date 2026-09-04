4 de septiembre de 2026 Inicio
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Leonardo Nardini y Sergio Uñac coincidieron en la importancia de la cultura para el futuro

El senador elogió la gestión del intendente de Malvinas Argentinas y la decisión política de dar continuidad a políticas públicas con perspectiva de futuro, como la obra pública poniendo en el centro al desarrollo social y económico.

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Los funcionarios recorrieron Malvinas Argentinas.

Los funcionarios recorrieron Malvinas Argentinas.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, recibió al senador nacional por San Juan, Sergio Uñac, y en una visita de la que también participó el diputado provincial Luis Vivona, recorrieron la obra del Teatro Municipal, actualmente en etapas avanzadas de construcción.

El presidente Javier Milei junto al criptoinversor Mauricio Novelli.
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El encuentro reafirmó la coincidencia política entre ambos dirigentes, quienes comparten la visión de que la obra pública y la generación de empleo son pilares para el desarrollo social y económico. Nardini destacó la trayectoria de Uñac: “Sergio tiene el valor agregado de haber hecho toda la escalerita, la escuela que se necesita para esto: haber sido intendente, gobernador, y entender la importancia que tienen los intendentes e intendentas a lo largo y a lo ancho del país”.

Por su parte, Uñac elogió la gestión local y el impacto cultural del proyecto: “Admiro la gestión que lleva a cabo Leo en Malvinas. Este polo de desarrollo cultural va a significar un antes y un después. El municipalismo es mucho más que servicios esenciales: es trabajo, industria, bienestar y cultura. Cuando hay gestión, administración y orden, estas cosas pueden ser una realidad, y los vecinos viven mucho mejor”.

Durante la recorrida, el intendente subrayó que la identificación entre ambos responde a la posibilidad de dar continuidad a las obras a partir de una administración responsable: “Se trata de administrar con orden fiscal, algo que en Malvinas venimos sosteniendo hace diez años. Ese orden, pensado con la gente adentro, nos permite generar trabajo, cultura y expectativa de futuro”.

Ambos dirigentes coincidieron en señalar la difícil situación que atraviesan las familias argentinas, marcada por la caída de salarios, la morosidad y la falta de empleo, con consecuencias sociales y de salud mental.

También remarcaron la necesidad de retomar políticas públicas duraderas que impulsen infraestructura y desarrollo comunitario.

Al terminar la jornada Nardini concluyó: “Eso es lo que Sergio puede ver de primera mano, y que muchos desarrollan a lo largo del país. Vamos a poner nuestro granito de arena para construir la Argentina que queremos, la provincia de Buenos Aires que necesitamos y seguir apostando al desarrollo de Malvinas Argentinas”.

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