Marcela Pagano advirtió que José Luis Espert debe dejar de ser diputado: "No tiene la autoridad"

La diputada nacional de Coherencia y exlegisladora de La Libertad Avanza cargó contra su par libertario por el narcoescándalo. "Trascendieron inconsistencias entre lo que dijo y lo que declaró ante la AFIP o la Oficina Anticorrupción", marcó.

La diputada nacional de Coherencia y exlegisladora de La Libertad Avanza, Marcela Pagano , cargó contra el diputado libertario José Luis Espert , quien renunció a su candidatura a renovar su banca y a la comisión de Presupuesto y Hacienda en medio del narcoescándalo , y advirtió que "no tiene la autoridad" para integrar la Cámara baja.

En diálogo con CNN Radio, Pagano respondió que Espert ya no debería formar parte de la Cámara de Diputados. "No tengo dudas. Hoy, no puede ocupar ese lugar porque no tiene la autoridad que se necesita", enfatizó.

"Tolosa Paz y Propato presentaron un proyecto y mi bloque la firmó. Consideramos que si lo que se pone en juego ahora para discernir si tiene que ser presidente o no de una comisión su idoneidad moral, la ética también tiene que juzgarse a la hora de ocupar un rol en una banca. Si es por una cuestión ética y moral, es absurdo que se discuta su lugar en una comisión", agregó en esta línea.

En tanto, cuestionó las declaraciones del libertario ante distintos organismos: "Trascendieron inconsistencias entre lo que Espert dijo y lo que declaró ante la AFIP o la Oficina Anticorrupción".

Por otro lado, se refirió a la postura del presidente Javier Milei sobre Espert: "Esto no es una decisión genuina de él. Lo escuché al Presidente y no pudo explicar por qué cambió de parecer rotundamente en casi 72 horas de apoyarlo, sostenerlo y bancarlo a correrlo. Para mí, Karina Milei y Santiago Caputo le llevaron una encuesta donde lo mostraban 20 puntos abajo".

Marcela Pagano criticó a La Libertad Avanza y advirtió sobre Diego Santilli

En tanto, Pagano cuestionó al partido libertario, tras retirarse del bloque en agosto. "A La Libertad Avanza la veo tan rara que no la reconozco. Una cosa es hacer alianzas y otra es perder la identidad. Se perdió la identidad, el norte, los discursos y las banderas. La Libertad Avanza que llevó a Milei a ganar en 2023 se desdibujó", aseveró.

También hizo alusión al diputado nacional del PRO Diego Santilli, quien encabezará la lista libertaria en la provincia de Buenos Aires el 26 de octubre, tras la renuncia de Espert: "Hay que ver qué bandera tendrá Santilli porque la de libertario no le queda. Él cambió su mirada sobre cómo se tiene que posicionar políticamente. El discurso anarcocapitalista no le queda".