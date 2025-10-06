Javier Milei y Diego Santilli encabezan su primer acto conjunto en Mar del Plata tras la caída de Espert El Presidente encabezará este martes 7 de octubre un acto junto a Diego Santilli, quien ocupará el primer lugar en la lista de La Libertad Avanza luego de la renuncia de José Luis Espert. Por







Javier Milei y Diego Santilli encabezan su primer acto conjunto en Mar del Plata tras la caída de Espert

El presidente Javier Milei encabezará este martes 7 de octubre un acto en Mar del Plata junto a Diego Santilli, en lo que será la primera aparición conjunta entre ambos luego de que el legislador asumiera como primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert.

El encuentro, previsto para las 18 en la intersección de Güemes y Avellaneda, marcará un relanzamiento de la campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires. La reconfiguración de la lista se produjo luego de que Espert se viera obligado a dar un paso al costado, tras las denuncias judiciales que lo vincularon al empresario aeronáutico Fred Machado, detenido con prisión domiciliaria por narcotráfico y lavado de dinero.

Santilli, referente del PRO y hasta ahora tercero en la boleta libertaria, se convirtió en la nueva cabeza de la lista la espera de la ratificación judicial. “Es momento de sumar a todos”, declaró este lunes en diálogo con Radio Rivadavia. “Me toca asumir la responsabilidad”, agregó el diputado, quien admitió haberse sorprendido por la salida de Espert.

Consultado sobre la decisión de La Libertad Avanza de reimprimir las boletas, Santilli sostuvo que se trata de una determinación de los apoderados del espacio. “No me vuelve loco ser primero, quiero apoyar este modelo de cambio. Venimos de una elección complicada, tenemos que poner el cuerpo para remontar y levantar”, expresó.

El legislador pidió dejar atrás las disputas internas y concentrarse en fortalecer la representación parlamentaria del oficialismo. “Tenemos que tener más diputados y senadores. Es difícil, pero no imposible. El concepto es subámonos todos por esta Argentina que nos falta hacer”, afirmó.