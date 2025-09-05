5 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Legislativas bonaerenses: a qué hora y dónde votan los candidatos este domingo

Los comicios abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 18, y los principales postulantes ya anunciaron a qué hora irán a votar.

Por
El domingo los bonaerenses irán a las urnas para elegir legisladores. 

El domingo los bonaerenses irán a las urnas para elegir legisladores. 

Cada vez falta menos para las elecciones legislativas que se celebrarán este domingo en toda la Provincia de Buenos Aires, que definirán la composición de la Legislatura. Los comicios abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 18, y los principales candidatos ya anunciaron a qué hora irán a votar.

El Gobierno quiere llegar a octubre con el dólar controlado. 
Te puede interesar:

El futuro del dólar y el plan económico del Gobierno después de las elecciones legislativas

Por el lado de Fuerza Patria, la candidata a primera diputada provincial por la Tercera Sección Electoral y actual intendenta de La Matanza, Verónica Magario, emitirá su voto a las 15 en el Instituto Educacional Almafuerte de San Justo.

Por su parte, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos del gobierno de Axel Kicillof y candidato a senador bonaerense, Gabriel Katopodis, lo hará temprano, a las 9, en el Instituto Politécnico San Martín.

En cuanto a los candidatos de La Libertad Avanza, el primero en asistir a las urnas será el cabeza de lista de la Sexta Sección, el excandidato a intendente de Bahía Blanca Oscar Liberman. Será el primero en mostrarse ante las cámaras a las 8.30 en la Escuela Superior de Comercio, en la ciudad puerto de la provincia.

Con algunos kilómetros de diferencia, el candidato de la Octava Sección, Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, Manuel, hará lo propio a las 8.45 en el Colegio Nacional Rafael Hernández de La Plata.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, en su traje de primer candidato a senador por la Primera Sección, asistirá a cumplir con su deber cívico a las 10 en la Escuela de San Carlos Borromeo ubicada en Sáenz Peña.

A las 11.30, el cabeza de lista de la Tercera Sección, Maximiliano Bondarenko, asistirá a la Escuela EST. N°2 Parrillo, situada en Florencio Varela.

A las 14, cerrará la jornada el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que competirá por la Quinta Sección Electoral, en el Instituto Stella Maris Adoratrices, ubicado en Mar Del Plata.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Elecciones en la Provincia: cobertura especial de C5N en simultáneo con Radio 10

play

Kicillof: "El modelo de Milei es un desastre y una calamidad"

Las elecciones de Corrientes fueron un batacazo para el armado de los gobernadores. 

Provincias Unidas apuesta a los desencantados y se prepara para el 2027

carta a los candidatos de este domingo acerca de la trata de personas

Carta a los candidatos de este domingo acerca de la trata de personas

Cristiana Kirchner llamó a votar a Fuerza Patria en la Provincia: Es importante que todos vayan a votar.

Cristina Kirchner llamó a apoyar a Fuerza Patria en la Provincia: "Es importante que todos vayan a votar"

kicillof: milei quiere vender a la argentina como si fuera un auto usado

Kicillof: "Milei quiere vender a la Argentina como si fuera un auto usado"

Rating Cero

La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Las imágenes y los testimonios en redes sociales parecen suficientes para confirmar una relación que sorprendió tanto a los fanáticos

Inesperado: esta es la pareja de Sydney Sweeney que tiene a todos sorprendidos

Las nuevas producciones coreanas en Netflix
play

Esta producción romántica coreana está sorprendiendo a todos en Netflix y es tendencia: de qué se trata

El Hombre del Norte se consolidó como una película clave dentro del género vikingo en Netflix. 
play

Netflix recuperó una película que fue un fracaso en cines: ahora es un éxito

Esta película está basada en una exitosa novela.
play

Está en Netflix, es una película imperdible con mucho suspenso y drama, y no te la podés perder en septiembre

Con la participación especial de Bizarrap, la joven promesa de la música publicó un video para anunciar que se presentará con un show impactante su nuevo disco: La Vida Era Más Corta.

Milo J anunció su primer show en el estadio de Vélez: cuándo y cómo comprar entradas

últimas noticias

El domingo los bonaerenses irán a las urnas para elegir legisladores. 

Legislativas bonaerenses: a qué hora y dónde votan los candidatos este domingo

Hace 13 minutos
La panelista discrepó con sus colegas del programa de América.

"Decreto que me retiro": inesperado desplante de Marcela Tauro a sus colegas de Intrusos

Hace 22 minutos
La Emergencia en Discapcaidad fue convalidad por el Senado, tras rechazar el DNU de Javier Milei. 

Presentan amparo contra la intención del Gobierno de judicializar la Ley de Emergencia en Discapacidad

Hace 49 minutos
La incertidumbre política llevó a los inversores a comportarse con cautela.

A días de las elecciones en Provincia, el riesgo país superó los 900 puntos y los mercados se mantuvieron con cautela

Hace 59 minutos
Guillermo Rafael Boscán Bracho, presunto líder de la denominada Banda del Yiyi.

Bullrich anunció el procesamiento con prisión preventiva del líder de una banda vinculada a Tren de Aragua

Hace 1 hora