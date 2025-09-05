Legislativas bonaerenses: a qué hora y dónde votan los candidatos este domingo

Los comicios abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 18, y los principales postulantes ya anunciaron a qué hora irán a votar.

El domingo los bonaerenses irán a las urnas para elegir legisladores.

Cada vez falta menos para las elecciones legislativas que se celebrarán este domingo en toda la Provincia de Buenos Aires , que definirán la composición de la Legislatura. Los comicios abrirán a las 8 de la mañana y cerrarán a las 18, y los principales candidatos ya anunciaron a qué hora irán a votar.

El futuro del dólar y el plan económico del Gobierno después de las elecciones legislativas

Por el lado de Fuerza Patria , la candidata a primera diputada provincial por la Tercera Sección Electoral y actual intendenta de La Matanza, Verónica Magario, emitirá su voto a las 15 en el Instituto Educacional Almafuerte de San Justo.

Por su parte, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos del gobierno de Axel Kicillof y candidato a senador bonaerense, Gabriel Katopodis, lo hará temprano, a las 9, en el Instituto Politécnico San Martín.

En cuanto a los candidatos de La Libertad Avanza , el primero en asistir a las urnas será el cabeza de lista de la Sexta Sección, el excandidato a intendente de Bahía Blanca Oscar Liberman . Será el primero en mostrarse ante las cámaras a las 8.30 en la Escuela Superior de Comercio , en la ciudad puerto de la provincia.

Con algunos kilómetros de diferencia, el candidato de la Octava Sección, Francisco Adorni , hermano del vocero presidencial, Manuel, hará lo propio a las 8.45 en el Colegio Nacional Rafael Hernández de La Plata .

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, en su traje de primer candidato a senador por la Primera Sección, asistirá a cumplir con su deber cívico a las 10 en la Escuela de San Carlos Borromeo ubicada en Sáenz Peña.

A las 11.30, el cabeza de lista de la Tercera Sección, Maximiliano Bondarenko, asistirá a la Escuela EST. N°2 Parrillo, situada en Florencio Varela.

A las 14, cerrará la jornada el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, que competirá por la Quinta Sección Electoral, en el Instituto Stella Maris Adoratrices, ubicado en Mar Del Plata.