IR A
IR A

Esta dibujante creó a un superhéroe que está siendo clave en Marvel pero no vio ni un centavo: ¿qué pasó?

Sara Pichelli creó a esta versión del Trepamuros junto a Brian Michael Bendis.

Pichelli siga buscándose la vida dibujando personajes de cómics y completando tareas artísticas

Pichelli siga buscándose la vida dibujando personajes de cómics y completando tareas artísticas, algo que deja en evidencia los problemas que sigue habiendo sobre los derechos de ciertos personajes.

  • Uno de los personajes más exitosos que ha tenido Marvel estos últimos años ha sido, sin duda alguna, Miles Morales. La versión afroamericana del Trepamuros.
  • Con el tiempo se ha ganado el corazón de todos los fans y su éxito en cine y videojuegos es envidiable.
  • Sin embargo, hay alguien que no está del todo contenta con su éxito: Sara Pichelli.
  • Pichelli es la co-creadora y primera dibujante de Morales junto al guionista Brian Michael Bendis, y a través de una entrevista en la CCXP 25 reveló que no se está llevando ningún tipo de regalía por la aparición del personaje en otros productos audiovisuales más allá del cómic.

Uno de los personajes más exitosos que ha tenido Marvel estos últimos años ha sido, sin duda alguna, Miles Morales. La versión afroamericana del Trepamuros nació con polémica, pero con el tiempo se ha ganado el corazón de todos los fans y su éxito en cine y videojuegos es envidiable. Sin embargo, hay alguien que no está del todo contenta con su éxito: Sara Pichelli.

Disney ajustó varios títulos de su calendario, ya que confirmó el estreno de “Super Troopers 3″ para el 7 de agosto de 2026, adelantó la reedición de “Star Wars: una nueva esperanza” al 19 de febrero de 2027.
Te puede interesar:

Fue la película más taquillera de Marvel y ahora volverá a los cines: de cuál se trata y qué motivo hay detrás

Para quien no la conozca, Pichelli es la co-creadora y primera dibujante de Morales junto al guionista Brian Michael Bendis, y a través de una entrevista en la CCXP 25 reveló que no se está llevando ningún tipo de regalía por la aparición del personaje en otros productos audiovisuales más allá del cómic. A continuación, te contamos más detalles de sus declaraciones al respecto.

SARA-PICHELLI

Cuál es la historia de Sara Pichelli, la creadora de un personaje furor de Marvel

"No gano nada. Y eso es lo más triste de mi vida. Sería multimillonaria", comentó Pichelli, que no parece haber visto ni un solo dólar por la creación de este personaje tan importante para Marvel Studios en la actualidad, algo que le entristece y que la llevó incluso a pedir al público que la Casa de las Ideas hiciera algo para recompensarla por esta creación.

Lo más seguro es que esta propuesta caiga en saco roto, y Pichelli siga buscándose la vida dibujando personajes de cómics y completando tareas artísticas, algo que deja en evidencia los problemas que sigue habiendo sobre los derechos de ciertos personajes y la poca importancia que le ha dado Marvel Cómics a ciertos autores de su editorial.

1200px-Sara_Pichelli_9318976147-867x1300
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

 Aunque Marvel no ha dado más detalles al respecto, eso querría decir que Peter Parker y Miles Morales son vecinos.

Quién es la estrella de Stranger Things que se postula para ser Miles Morales en los proyectos de Marvel

El país en el que Zootroópolis 2 ha arrasado es China. El filme ha acumulado en sus dos primeros días en taquilla 270.7 millones de dólares, según recoge Variety. 

Después de 15 años, Marvel no tiene una película entre las 10 más taquilleras: ¿qué pasó?

El nuevo Capitán América liderará un equipo compuesto por Thor, Loki, Shang Chi, Ant-Man y Falcon, una combinación de veteranos y neófitos en el UCM que, sin duda, jugará un papel clave en el acontecimiento de los Russo. 

Confirmado por Marvel: cuál será el equipo que tendrá el Capitán América en Avengers Doomsday

El renacer de los X-Men dentro del MCU no es solo un capricho: es una necesidad estratégica. Tras años de altibajos, polémicas, cambios de rumbo y proyectos que se han sentido más experimentales que sólidos, Marvel busca una “segunda vida”. 

Cómo es el reboot que tiene en mente Marvel para lanzar X-Men nuevamente

Fueron estrenos muy esperados de Marvel.

La directora de Eternals podría haber dirigido otra famosa película de Marvel: cuál era

Marvel sabe que el reboot tiene que ser grande, cuidado y emocional. Por eso, aunque el proceso vaya con calma, la intención es construir un proyecto que pueda sostener varias fases del universo. 

No es lo que pensas: Marvel aclaró las supuestas filtraciones de Avengers Doomsday

últimas noticias

El crecimiento del interés turístico la ubica como uno de los destinos más buscados para la temporada 2026.

Como es Torres, la playa del sur de Brasil con acantilados y un paisaje increíble que es perfecto para visitar en 2026

Hace 11 minutos
El balneario se emplaza en un sector aislado de Villarino donde los médanos resguardan un extenso frente marítimo.

La escapada de fin de año cerca de Buenos Aires a un balneario de la Costa Atlética que nadie conoce

Hace 22 minutos
Evelyn Botto, de novia con Fede Bal.

Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Federico Bal, pero hizo una aclaración

Hace 32 minutos
Turismo en Argentina: el destino alemán donde tomar cerveza se hace costumbre en verano

Turismo en Argentina: el destino "alemán" donde tomar cerveza se hace costumbre en verano

Hace 33 minutos
Pichelli siga buscándose la vida dibujando personajes de cómics y completando tareas artísticas, algo que deja en evidencia los problemas que sigue habiendo sobre los derechos de ciertos personajes.

Esta dibujante creó a un superhéroe que está siendo clave en Marvel pero no vio ni un centavo: ¿qué pasó?

Hace 44 minutos