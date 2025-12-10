Esta dibujante creó a un superhéroe que está siendo clave en Marvel pero no vio ni un centavo: ¿qué pasó? Sara Pichelli creó a esta versión del Trepamuros junto a Brian Michael Bendis. + Seguir en







Pichelli siga buscándose la vida dibujando personajes de cómics y completando tareas artísticas, algo que deja en evidencia los problemas que sigue habiendo sobre los derechos de ciertos personajes.

Uno de los personajes más exitosos que ha tenido Marvel estos últimos años ha sido, sin duda alguna, Miles Morales. La versión afroamericana del Trepamuros.

Con el tiempo se ha ganado el corazón de todos los fans y su éxito en cine y videojuegos es envidiable.

Sin embargo, hay alguien que no está del todo contenta con su éxito: Sara Pichelli.

Pichelli es la co-creadora y primera dibujante de Morales junto al guionista Brian Michael Bendis, y a través de una entrevista en la CCXP 25 reveló que no se está llevando ningún tipo de regalía por la aparición del personaje en otros productos audiovisuales más allá del cómic. Uno de los personajes más exitosos que ha tenido Marvel estos últimos años ha sido, sin duda alguna, Miles Morales. La versión afroamericana del Trepamuros nació con polémica, pero con el tiempo se ha ganado el corazón de todos los fans y su éxito en cine y videojuegos es envidiable. Sin embargo, hay alguien que no está del todo contenta con su éxito: Sara Pichelli.

Para quien no la conozca, Pichelli es la co-creadora y primera dibujante de Morales junto al guionista Brian Michael Bendis, y a través de una entrevista en la CCXP 25 reveló que no se está llevando ningún tipo de regalía por la aparición del personaje en otros productos audiovisuales más allá del cómic. A continuación, te contamos más detalles de sus declaraciones al respecto.

SARA-PICHELLI Cuál es la historia de Sara Pichelli, la creadora de un personaje furor de Marvel "No gano nada. Y eso es lo más triste de mi vida. Sería multimillonaria", comentó Pichelli, que no parece haber visto ni un solo dólar por la creación de este personaje tan importante para Marvel Studios en la actualidad, algo que le entristece y que la llevó incluso a pedir al público que la Casa de las Ideas hiciera algo para recompensarla por esta creación.

Lo más seguro es que esta propuesta caiga en saco roto, y Pichelli siga buscándose la vida dibujando personajes de cómics y completando tareas artísticas, algo que deja en evidencia los problemas que sigue habiendo sobre los derechos de ciertos personajes y la poca importancia que le ha dado Marvel Cómics a ciertos autores de su editorial.

1200px-Sara_Pichelli_9318976147-867x1300