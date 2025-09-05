5 de septiembre de 2025 Inicio
Elecciones en la Provincia: cobertura especial de C5N en simultáneo con Radio 10

Este domingo, toda la información al instante de los 135 municipios y las 8 secciones electorales. Los resultados, las tendencias, los móviles en los lugares clave y el análisis de los periodistas más reconocidos.

Una trasmisión desde primera hora y con toda la tecnología

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y C5N, en simultáneo con Radio 10, ofrecerán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora y con toda la tecnología para reflejar el minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.

Kicillof: "El modelo de Milei es un desastre y una calamidad"

Desde las 7, toda la información al instante de los 135 municipios y las 8 secciones electorales, los votos de los principales candidatos y las alternativas de una elección en la que se definirán 23 senadores y 46 diputados provinciales.

Por la tarde, los primeros resultados, las tendencias, los móviles en los lugares clave y el análisis de Gustavo Sylvestre, Daniela Ballester, Jorge Rial, Pablo Duggan, Nancy Pazos y un plantel de periodistas especializados.

Para seguir al instante el escrutinio, se ofrecerá la cobertura más caliente, la definición voto a voto, las repercusiones en los búnkers de campaña y los discursos de los protagonistas.

Enterate en C5N los primeros resultados y las definiciones. Se parte de las elecciones en las que participarán más de 13 millones de argentinos y constituirán un test electoral clave para el Gobierno.

Una transmisión sin precedentes. La Provincia elige y lo vivís en C5N y Radio 10.

