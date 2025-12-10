IR A
Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Federico Bal, pero hizo una aclaración

La panelista de Olga reveló en pleno programa que está de novia con el actor, luego de haber tenido un vínculo libre desde el inicio. "Pero mirá mi cara de tarada. No lo puedo disimular", indicó.

Evelyn Botto, de novia con Fede Bal.

Luego de haber iniciado un vínculo sin etiquetas, Evelyn Botto confirmó que está en pareja con Federico Bal en pleno programa en Olga y fue felicitada por sus compañeros. “Estoy de novia”, contó y despertó no solo los gritos de los presentes, sino también comentarios en redes sociales.

Todo se dio en un contexto extraño. Nacho Elizalde, su compañero de Tapados de laburo, quería saber cómo Botto se había enterado que hablaba dormida. “Pero mirá mi cara de tarada, no lo puedo disimular. Me lo contó un chico con el que estoy saliendo”, indicó ella.

Luli González se emocionó y la confirmación llegó. “Estoy de novia, sí”. Todos comenzaron a gritar y aplaudir, pero esto le generó nervios porque todos hablaban sobre ella. “Ay, se me bajó la presión”, indicó.

Mientras que, Bal se mostró contento por la confirmación: “Qué lindo que lo hayas contado. Está muy bien. Ya es momento, ya está. Que lo sepa el mundo, viejo. Un beso a todos…”.

El romance inició desde septiembre con una salida al teatro, pero después se encendieron sospechas. A lo largo de los meses, mantuvieron el misterio. Todo escaló en el segundo show de Oasis en el Monumental, donde ambos asistieron y ya comenzaron los rumores.

