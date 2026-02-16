Aceiteros también convocaron a un paro contra la reforma laboral El titular de la Federación de Aceiteros pidió huelga el día en que Diputados debatirá el proyecto del Gobierno y advirtió que “no alcanza con marchar”. La CGT confirmó la medida de fuerza, pero advirtió que no habrá movilización. Por + Seguir en







Aceiteros convocaron a un paro contra la reforma laboral y desafiaron a la CGT a sumarse

En plena tensión por el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, Daniel Yofra, secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, lanzó una convocatoria a un cese de actividades antes de que la CGT confirmara el paro general, aunque sin movilización. El sindicalista apuntó directamente contra la iniciativa que impulsa el presidente Javier Milei y sostuvo que la respuesta debe ser “con huelgas”.

En declaraciones a un canal de streaming, Yofra defendió la herramienta histórica del movimiento obrero. “Somos producto de los paros y de las huelgas”, afirmó, y marcó distancia de quienes dentro del sindicalismo consideran que esa metodología está superada. Según planteó, limitarse a movilizaciones callejeras resulta insuficiente frente a un proyecto que, a su entender, recorta derechos.

El dirigente también envió un mensaje a la conducción de la Confederación General del Trabajo, que este lunes analizará los pasos a seguir. Les pidió que adhieran a la protesta prevista para el jueves, jornada en la que se estima que la iniciativa oficialista desembarcará en la Cámara de Diputados. “Hay dos tipos de sindicalismo: el que cree en la huelga y el que la considera cosa del pasado”, lanzó, en tono crítico.

Yofra cuestionó además el vínculo de la central con el Ejecutivo. Aseguró que no existe diálogo real y que el proyecto de “modernización” laboral afecta de lleno al movimiento obrero. Enumeró entre los puntos más sensibles la regulación del derecho a huelga, la posibilidad de fraccionar vacaciones, cambios en el pago de horas extras y en el esquema de indemnizaciones.

Por último, advirtió que el rumbo económico y laboral podría desembocar en un “estallido social” si no hay reacción. La CGT, en tanto, se reunirá esta tarde para definir si avanza con un plan de lucha en coincidencia con el debate parlamentario.