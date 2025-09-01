Leandro Santoro respaldó a Itai Hagman como candidato de Fuerza Patria: "Es uno de los mejores"

Sostuvo que es “el mejor diputado qué tiene nuestro bloque” y recordó su intervención en defensa del monotributo social cuando se debatió la ley Bases en el Congreso.

En un encuentro con la militancia, el diputado y primer candidato por Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires, Itai Hagman, aseguró que el gobierno de Javier Milei es “una gran estafa” y que el “instrumento más poderoso para ponerle un freno al gobierno es la boleta de Fuerza Patria”. Del acto en el barrio de San Cristóbal participaron también Mariano Recalde y Leandro Santoro, quien destacó que Hagman es “uno de los mejores cuadros del campo nacional y popular” .

Kicillof, sobre el peronismo: "Todos los sectores, que parecía que estábamos peleadísimos, nos estábamos reseteando"

“No es solo un debate de modelo económico. Es maldad. Es una batalla por el corazón, el alma de las personas. Llaman batalla cultural al intento de extirparle a la Argentina sus rasgos más solidarios”, aseguró el diputado y economista Itai Hagman en el Club Centro Juvenil de San Cristóbal, ante cientos de militantes. “Esa maldad hecha gobierno además es contagiosa. Jorge Macri es digno imitador del gobierno nacional”, subrayó.

Además, Hagman, se refirió al gobierno de Javier como “una gran estafa”. “Milei es fundamentalmente un estafador: estafó con la criptomoneda Libra, cuando dijo que iba a terminar los curros de la política, cuando dijo que iba a dolarizar la economía, cuando dijo que iba a cerrar el banco central. A los únicos que le bajó los impuestos fue a los ricos”.

Del acto participaron el senador Mariano Recalde, que buscará renovar su banca en octubre, Leandro Santoro, que encabezó en mayo la boleta de legisladores porteños y Lucía Cámpora, cuarta candidata a diputada nacional en la lista que encabeza Hagman.

A su turno Santoro destacó a Itai Hagman como “uno de los mejores cuadros que tiene el campo nacional popular” y “el mejor diputado qué tiene nuestro bloque”. Y recordó su intervención en defensa del monotributo social cuando fue el debate de la ley Bases en el Congreso. “Fue tan humano su discurso que fue la primera vez que un argumento cruzó el Congreso y logró modificar algo”. “Con amor, inteligencia y sensibilidad, en tiempos de rencor y odio, logró construir un puente”, afirmó el actual diputado y ex candidato a jefe de gobierno de la Ciudad que asumirá una banca en la Legislatura porteña en diciembre.

Santoro también dijo que participó del acto y apoya la candidatura “no solo porque lo quiero ni por disciplina partidaria“. “Itai Hagman me representa y quiero laburar para que sea diputado nacional y que le demuestre a la Ciudad de Buenos Aires que con corazón podemos ganar elecciones”, destacó.

Por su parte, Mariano Recalde se refirió al contexto político y social y aseguró: "Nos quieren llevar de nuevo al 2001, que la gente no crea en nada, pero los pueblos siempre vuelven”. “El gobierno quiere tener cerrado el Congreso para ajustar con más discrecionalidad”, sostuvo también sobre la importancia de la elección legislativa de octubre.

“Está haciendo lo mismo que todos los gobiernos liberales de la argentina, ajuste, desindustrializaciòn, apertura de la economía. Siempre que se aplicaron estas políticas en la Argentina el resultado es el mismo: miseria planificada, saqueo y destrucción de la economía, y la gente sin laburo”, analizó Itai Hagman. “Si Cristina hoy está presa, es un vuelto de esos años de confrontación con el poder real”, agregó también y reafirmó el reclamo por la injusta detención de la ex presidenta.

Luego sostuvo: “Lo que necesitamos en estas elecciones es ponerles un freno y el instrumento más poderoso para ponerle un freno a ese gobierno es la boleta de Fuerza Patria”.

Por último, el primer candidato a diputado nacional por Fuerza Patria convocó a la militancia porteña: “Ya somos la principal oposición a Milei, de cara a 2027 tenemos que ser la alternativa”. “Queremos orden macroeconómico con justicia social y hay una sola forma de hacerlo: tienen que pagar más los que más tienen”, concluyó Hagman.