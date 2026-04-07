7 de abril de 2026 Inicio
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Condenaron a un fiscal y dos abogados por entorpecer la investigación del robo en la casa de Sergio Massa

El juez Hernán Archelli determinó las penas por el desviamiento de la investigación del hecho ocurrido en el domicilio del exministro de Economía, ubicado en Tigre. También fue condenado un testigo.

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Sergio Massa y Malena Galmarini.

Sergio Massa y Malena Galmarini.

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El Juzgado en lo Correccional N°6 de San Isidro condenó a un fiscal, dos abogados y un testigo por entorpecer la investigación sobre el robo en la casa del exministro de Economía Sergio Massa y su esposa, Malena Galmarini, ocurrido en 2013 en el partido bonaerense de Tigre.

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El robo, que se produjo el 21 de julio de 2013 en el Barrio Islas del Sol, llevó a un allanamiento de dos inmuebles relacionados con el imputado Alcides Gorgonio Díaz. En este marco, el testigo fue identificado como César Jaunarena. Ahora, el juez Hernán Archelli determinó que entre noviembre de 2014 y marzo de 2015 se desarrolló una maniobra destinada a anular la validez del allanamiento y favorecer la situación procesal de Díaz.

En tal sentido, el magistrado marcó que la manipulación involucró al fiscal Carlos Palacios, los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Español, además de Jaunarena. La operación consistió en una denuncia por amenazas realizada por el testigo, con el objetivo de generar pruebas falsas.

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Sergio Massa, exministro de Econom&iacute;a.

Sergio Massa, exministro de Economía.

En tanto, la Justicia señaló que Palacios entorpeció la investigación al invalidar el documento de allanamiento y buscó favorecer al acusado. En este marco, Pérez Bodria y Español orientaron a Jaunerane para que declare con un testimonio falso frente a la Fiscalía y el Tribunal en lo Criminal N°7, ya que señaló que se incautó una mayor cantidad de dinero de lo informado en el acta y que una persona no identificada accedió con un bolso.

En su fallo, el juez Hernán Archelli determinó una pena de seis años de prisión y 12 de inhabilitación para ejercer cargos públicos a Palacios por "resultar coautor del delito de encubrimiento agravado en la modalidad de favorecimiento personal calificado por tratarse de un hecho especialmente grave y por su calidad de funcionario público, autor de falsedad ideológica de instrumento público e instigador de falso testimonio y autor de incumplimiento de deberes de funcionario público".

También fueron condenados Bodria y Español a cinco años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer como abogado "por resultar coautores de encubrimiento agravado, partícipes necesarios de falsedad ideológica de instrumento público e instigadores de falso testimonio", además de Jaunarena a cuatro años de cárcel "como coautor de encubrimiento agravado, partícipe necesario de falsedad ideológica de instrumento público y autor de falso testimonio en dos hechos".

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