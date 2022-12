Las principales definiciones de Cristina Kirchner tras la condena por la Causa Vialidad

En su extenso descargo, la ex mandataria aseguró que la condena a 6 años en su contra por la administración fraudulenta con la obra pública "estaba escrita" y apuntó contra el juez Julián Ercolini , el cual "se había declarado incompetente en una causa por obras, remitiéndola a los tribunales de Santa Cruz, y que luego le dio impulso al expediente, durante el gobierno de Cambiemos".

La vicepresidenta apuntó contra el poder judicial y lo vinculó a los grupos de comunicación hegemónicos y planteó que sabía lo que pasaría con el veredicto. "No es que fuéramos clarividentes, ni adivinos", expresó y luego explicó que fue una causa que se "resucita cuando llega el Gobierno de (Mauricio) Macri".

En su discurso cruzó al periodismo y afirmó que es "fundamental en el lawfare" e indicó que "la complicidad de los medios es necesaria" para "hacer condenas" que no tienen sustento.

La vicepresidenta cargó contra el Grupo Clarín al advertir que "nunca pudo sacarle" a su Gobierno la fusión de esa empresa con Telecom, y señaló que "al que pudieron sacarle" esa adquisición fue al expresidente Mauricio Macri ni bien asumió.

"El Poder Judicial de Argentina actúa en articulación con los grandes medios, es el sistema que me condena a mí, que no va a tolerar que alguien no haga lo que ellos dicen", completó la exmandataria.

Las principales definiciones de Cristina Kirchner