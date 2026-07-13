El Gobierno reunió a su mesa política para coordinar su agenda legislativa y de reformas

La Casa Rosada se reunió para definir la agenda legislativa y de gestión de las próximas semanas, con foco en clima, economía y política internacional. Se repasó la agenda de la visita oficial que la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva va a realizar al país el próximo 27 de julio.

El Gobierno reunió este martes a su mesa política en Casa Rosada con el objetivo de ordenar la agenda legislativa y coordinar el avance de las principales reformas económicas. El encuentro buscó aceitar el debate parlamentario de proyectos centrales para la gestión de Javier Milei , como la reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) .

La jornada se inició a las 11 con la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier y luego los miembros de la mesa política definieron la agenda legislativa y de gestión de las próximas semanas, con foco en clima, economía y política internacional. El encuentro incluyó a Karina Milei, Diego Santilli, Luis Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich, Eduardo Menem, Ignacio Devitt, Santiago Caputo y Fabián Fernández.

En primer lugar, se confirmó que en la primera semana de agosto habrá una reunión en Chaco, coordinada por el AFE, con autoridades del NEA para evaluar los posibles efectos del fenómeno de El Niño . También se avanzó en el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada , que será tratada este jueves en el Senado.

Por otra parte, el Ministerio de Economía anunció que la próxima semana presentará en conferencia de prensa el proyecto de modificación del régimen de Inocencia Fiscal , que ingresará a Diputados. En paralelo, Luis Caputo expuso los avances de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , cuyo ingreso al Congreso está previsto para agosto, precedido por un anuncio oficial del presidente Javier Milei.

Finalmente, se repasó la agenda de la visita de Kristalina Georgieva , directora gerente del FMI, prevista para el 27 de julio. La funcionaria se reunirá con Milei, dará una conferencia en Economía, ofrecerá una charla en el Palacio Libertad y visitará Vaca Muerta como parte de su recorrido en Argentina.

Por último, el jueves concentrará la actividad de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien recibirá en Balcarce 50 a los legisladores oficialistas de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por la tarde, a las 19, el Presidente asistirá a un acto en la Bolsa de Comercio.

Javier Milei recibió a legisladores de La Libertad Avanza

El Presidente encabezó este lunes una reunión de más de dos horas con diputados y senadores de La Libertad Avanza en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. El jefe de Estado expuso ante los parlamentarios los fundamentos técnicos del proyecto para modificar la Carta Orgánica de la autoridad monetaria, con el fin de evitar que el fisco utilice las reservas del Banco Central.

Presidencia de la Nación

El cónclave con los legisladores oficialistas se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad que restringieron el ingreso de teléfonos celulares para evitar filtraciones de información.

De forma paralela, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo un encuentro de trabajo este lunes con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi. Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de que el Congreso apruebe la reforma electoral, la eliminación definitiva de las elecciones PASO y el nuevo marco normativo para el Banco Central.

Durante la audiencia, el gobernador puntano gestionó de manera directa el traspaso a su jurisdicción de la traza de la ex Ruta Nacional Nº 7, en el tramo de la Avenida José Santos Ortiz. Para la administración de San Luis, la transferencia de esta obra vial de carácter estratégico representa una prioridad para optimizar la conectividad y el desarrollo de la infraestructura local.