Es actor, estuvo 20 años en una relación y ahora habría encontrado un nuevo amor

Rumores vinculan a un reconocido protagonista de la televisión con una artista, a poco de conocerse el final de su historia marital.

El presente sentimental de Facundo Arana volvió a ocupar el centro de la agenda de la farándula luego de que surgieran nuevas versiones que lo vinculan con Paula Barbini , una artista plástica y escritora , meses después de su separación de María Susini , con quien compartió cerca de 20 años de relación y formó una familia con tres hijos .

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La información fue difundida por la periodista Fernanda Iglesias, que aseguró que llevaba varios meses investigando el tema antes de hacerlo público. "Esta es una noticia que me había llegado ya hace un tiempo largo, que la hablamos con Pochi en su momento porque nos costaba confirmarla" , expresó la panelista al explicar por qué esperó para difundir la versión.

Según el testimonio de Iglesias, la aparición de una fotografía de ambos juntos terminó de fortalecer la hipótesis de una relación sentimental. "Para mí ellos no se reconciliaron. Él está saliendo con esta chica y ahora lo puedo confirmar porque tengo la prueba, que es la foto juntos" , sostuvo la periodista, de manera tal que descartó, además, las versiones que hablaban de una posible reconciliación entre Arana y Susini.

Entre los elementos mencionados también aparecen distintas señales públicas. De acuerdo con la periodista, Facundo Arana asistió a la presentación del libro de Paula Barbini, grabó un video recomendando la obra y recientemente ambos habrían compartido una salida para escuchar una banda de jazz.

"El viernes fueron a ver una banda de jazz a un boliche y estuvieron solos sentados en una mesa" , afirmó Iglesias. También señaló que ambos mantienen una interacción constante en redes sociales mediante "me gusta" y comentarios.

Por qué Facundo Arana se separó de María Susini

La separación entre Facundo Arana y María Susini se conoció oficialmente a comienzos de 2026, poniendo fin a una de las relaciones más estables del espectáculo argentino. Tras la difusión de los rumores, el propio actor confirmó la ruptura y explicó que la crisis no era reciente, sino que llevaba un largo tiempo. Según reveló Ángel de Brito luego de conversar con él, Arana reconoció: "La crisis está hace mucho tiempo", con lo que dejó en claro que la decisión fue el resultado de un proceso prolongado.

El actor también negó que existieran terceros en discordia. De acuerdo con la información difundida en LAM, la separación respondió al desgaste natural de la relación después de casi dos décadas juntos. En ese contexto, De Brito explicó que Arana le manifestó que "venían hace como un año intentándolo", mientras compartían momentos familiares por el bienestar de sus hijos.

Semanas atrás se especuló con una supuesta reconciliación entre Facundo Arana y María Susini. Redes sociales

Antes de confirmar oficialmente la ruptura, el propio Facundo Arana ya había dejado entrever que la pareja atravesaba dificultades. En declaraciones reproducidas por distintos medios, expresó: "Tenemos nuestras idas y vueltas y altos y bajos, como en toda familia que se precie de serlo", una frase que con el paso del tiempo terminó cobrando mayor significado cuando finalmente se confirmó el final de la relación.