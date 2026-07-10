10 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Javier Milei destacó el "liderazgo" de Lionel Scaloni en la Selección: "No es un trabajo para cualquiera"

Previo al duelo por los cuartos de final en el Mundial 2026, el Presidente llenó de elogios al oriundo de Pujato y analizó el presente deportivo de la Albiceleste: "El último partido Argentina estaba jugando bien, había tenido varias oportunidades de gol pero se le había cerrado el arco".

Por
Milei aseguró que Scaloni debería dar clases de liderazgo en universidades del mundo. 

Milei aseguró que Scaloni debería dar clases de liderazgo en universidades del mundo. 

El presidente Javier Milei palpitó este viernes el duelo de la Selección argentina ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, destacó el liderazgo del entrenador Lionel Scaloni y aseguró: "No es un trabajo para cualquiera". En una entrevista donde defendió el la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el mandatario mostró su faceta deportiva al llenar de elogios al oriundo de Pujato y analizar el presente y futuro de la Albiceleste.

Milei habló sobre los futuros proyectos en el Congreso. 
Te puede interesar:

Milei defendió la reforma del Banco Central para "preservar el valor de la moneda"

"Desde mi punto de vista el último partido Argentina estaba jugando bien, había tenido varias oportunidades de gol pero se le había cerrado el arco. Merecía más y en dos contragolpes recibió dos goles, era bastante desafortunada la situación", sostuvo en un primer momento el jefe de Estado en una entrevista por Now 97.9.

Milei llenó de elogios al DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni.

Milei llenó de elogios al DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni.

De cara al duelo con los europeos, se mostró confiado en obtener un buen resultado porque "Argentina tiene al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, sumado al hecho de que tiene un director técnico con una capacidad de liderazgo extraordinaria porque tener que acomodar los egos de superestrellas no es un trabajo para cualquiera".

Sobre la figura del pujatense, Milei no dudó al señalar que "el día que Scaloni decida dejar de ser técnico de fútbol tranquilamente cualquiera de las universidades más prestigiosas del mundo lo va a contratar en la escuela de negocios para dar clases de liderazgo".

Milei defendió el rumbo económico y habló de "récord de consumo"

En otra parte de la entrevista, el jefe de Estado aseguró que las políticas implementadas desde su arribo a la Casa Rosada hicieron "crecer la economía", previo a destacar que los niveles de consumo y de exportación están en los "máximos de la historia".

"Estamos en máximos de consumo privado de la historia y estamos en máximos de importaciones de la historia. De hecho si se recuerda que en un momento se hablaba de que el tipo de cambio estaba atrasado, sería el caso de atraso cambiario más loco del mundo, donde las exportaciones crecen cinco veces más fuerte que el PBI”, explicó Milei.

En este sentido, aseguró poder demostrar que "existe crecimiento pensado en rendimientos crecientes sin tener que utilizar parches artificiales. El modelo tiene una solución interior". De esta manera, analizó, Argentina está "en el máximo del nivel de PBI, del consumo privado y de exportaciones de la historia" y que, a esta marcha, "en 20 años nos convertiríamos en una potencia mundial. El PBI de ahora lo estaríamos multiplicando por lo menos cuatro veces".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

José Luis Daza y Luis Caputo, los titulares de la cartera de economía.
play

El Gobierno admitió que "mucha gente todavía no recibe los beneficios" del programa económico

Javier Milei busca convertirse en aliado estratético de Donald Trump.

El gobierno de Trump saludó a Milei por el 9 de Julio: "Argentina es un socio indispensable"

Javier Milei encabezó una reunión de Gabinete.

Milei encabezó una reunión de Gabinete, con la reforma del BCRA como tema central

“A veces, como sociedad, recorremos caminos peligrosos, advirtió el arzobispo porteño.

García Cuerva condenó las "cuevas de la corrupción", elogió a la Selección y pidió "hacer realidad el mensaje de Messi"

Javier Milei participa este jueves del tradicional Tedeum por el Día de la Independencia.
play

Tras la vigilia en Tucumán, Milei asistió al Tedeum por el Día de la Independencia

Javier Milei, presidente de Argentina, en el acto del 9 de julio en Tucumán.

Milei: "Este momento histórico se asemeja a una especie de segunda independencia"

Rating Cero

Su comunidad de millones de seguidores expresó su dolor en redes sociales tras conocerse la noticia.

Profundo dolor: murió un famoso influencer tras ahogarse en un lago

El cantante falleció a sus 85 años de edad.

Dolor: murió un famoso cantante que era conocido por sus canciones para fin de año

¿Quién le escribe a Floppy Tesouro?

Floppy Tesouro reveló que un jugador de la Selección que está en el Mundial le manda mensajes

Se enojó Ángel de brito. ¿Con quién?

Ángel de Brito le declaró la guerra a una panelista de LAM: "Se cansó de sus aires de diva"

Así es el impresionante lugar que tiene Johnny Depp en Francia.

Se filtró el pueblo secreto que tiene Johnny Depp en Francia y ahora quiere vender

Alberto Saavedra contó cómo descubrió su origen familiar y se volvió tendencia en redes sociales.

Es un famoso actor colombiano y se enteró que es adoptado a los 25 años: de quién se trata

últimas noticias

Novelli y Milei.

Causa $LIBRA: las querellas apelaron y ponen sus expectativas en la Cámara Federal

Hace 20 minutos
El restaurante reúne platos elaborados con ingredientes de temporada.

El restaurante de Recoleta donde los quesos, la cocina de producto y la coctelería comparten el protagonismo

Hace 24 minutos
Alerta por el incumplimiento de los compromisos ambientales 2025-2026.

"Estamos retrocediendo": el VAR climático alertó por el incumplimiento de las metas de la Argentina

Hace 28 minutos
Milei aseguró que Scaloni debería dar clases de liderazgo en universidades del mundo. 

Milei destacó el "liderazgo" de Scaloni en la Selección: "No es un trabajo para cualquiera"

Hace 34 minutos
Su comunidad de millones de seguidores expresó su dolor en redes sociales tras conocerse la noticia.

Profundo dolor: murió un famoso influencer tras ahogarse en un lago

Hace 36 minutos