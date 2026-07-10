Javier Milei destacó el "liderazgo" de Lionel Scaloni en la Selección: "No es un trabajo para cualquiera" Previo al duelo por los cuartos de final en el Mundial 2026, el Presidente llenó de elogios al oriundo de Pujato y analizó el presente deportivo de la Albiceleste: "El último partido Argentina estaba jugando bien, había tenido varias oportunidades de gol pero se le había cerrado el arco". Por Agregar C5N en









Milei aseguró que Scaloni debería dar clases de liderazgo en universidades del mundo.

El presidente Javier Milei palpitó este viernes el duelo de la Selección argentina ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, destacó el liderazgo del entrenador Lionel Scaloni y aseguró: "No es un trabajo para cualquiera". En una entrevista donde defendió el la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el mandatario mostró su faceta deportiva al llenar de elogios al oriundo de Pujato y analizar el presente y futuro de la Albiceleste.

"Desde mi punto de vista el último partido Argentina estaba jugando bien, había tenido varias oportunidades de gol pero se le había cerrado el arco. Merecía más y en dos contragolpes recibió dos goles, era bastante desafortunada la situación", sostuvo en un primer momento el jefe de Estado en una entrevista por Now 97.9.

Milei llenó de elogios al DT de la Selección argentina, Lionel Scaloni. Redes sociales De cara al duelo con los europeos, se mostró confiado en obtener un buen resultado porque "Argentina tiene al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, sumado al hecho de que tiene un director técnico con una capacidad de liderazgo extraordinaria porque tener que acomodar los egos de superestrellas no es un trabajo para cualquiera".

Sobre la figura del pujatense, Milei no dudó al señalar que "el día que Scaloni decida dejar de ser técnico de fútbol tranquilamente cualquiera de las universidades más prestigiosas del mundo lo va a contratar en la escuela de negocios para dar clases de liderazgo".

Milei defendió el rumbo económico y habló de "récord de consumo" En otra parte de la entrevista, el jefe de Estado aseguró que las políticas implementadas desde su arribo a la Casa Rosada hicieron "crecer la economía", previo a destacar que los niveles de consumo y de exportación están en los "máximos de la historia".