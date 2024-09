Las fotos más impactantes de la represión en el Congreso tras la ratificación del veto a la reforma jubilatoria

Por la brutal represión se registraron al menos una veintena de heridos, en su mayoría por postas de goma o afectados por el gas pimienta. Además, al menos tres personas fueron detenidas.

El desgarrador testimonio de una enfermera víctima de la represión en el Congreso: "Basta de odio"

En medio de la represión afuera del Congreso, después que la Cámara de Diputados ratificara el veto del presidente Javier Milei al aumento jubilatorio, una mujer se tiró al piso para evitar que las fuerzas de seguridad avanzaran sobre la gente. Exigió ante las fuerzas policiales "basta de odio".

La mujer, de nombre Laura, es una enfermera autoconvocada que explicó: "Vine en el 111, trabajo en el Hospital Belgrano de 13 a 21 horas, en el área del triage de adultos, y es triste ver las necesidades que pasan a diario". Laura se desempeña en el centro de salud del partido de San Martín, y definió: "La gente está mal, ya basta de odio, amen un poquito el país, como la gente humilde, como nosotros que amamos el país".

La trabajadora pertenece al Senaf, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, ahora bajo la órbita de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, y hace 10 años brinda servicios en el Hogar San José, en la Ciudad, adonde llegan adultos en estado de vulnerabilidad: "Cuando Néstor (Kirchner) llegó al Hogar estaba destruído, pero ni los militares lo cerraron. En diciembre despidieron a dos administrativos y a un enfermero".

En pandemia fue derivada al Hospital zonal Gral. Agudos de San Martín, y reconoce: "me sirvió trabajar con adultos mayores". Además, definió que es parte del 44% que no votó a Milei, a la vez que aseguró que si había que hacer cambios "no era de esta forma ni contra los viejos".

La manifestante describió además el cuadro de situación desolador que dejó el expresidente Mauricio Macri y que cuando asumió el exmandatario Alberto Fernández "volvió a poner 8 medicamentos".

"Llegaban chicos con un infarto agudo del miocardio porque no había medicación, sacaron los programas, con Vidal (María Eugenia), en la Provincia de Buenos Aires, pasó igual".

"Que nuestros niños se acuesten sin comer es horrible, yo pienso en mis nietos. El país se merece algo mejor porque somos argentinos. Sigan mostrando porque eso es lo que pasa hoy", apuntó la trabajadora de la salud.