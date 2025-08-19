Primera aparición de Jorge Taiana en campaña, junto a Kelly Olmos en la sede del Partido Justicialista Los candidatos de Fuerza Patria para las elecciones legislativas estuvieron presentes durante en el lanzamiento de "Bramuglia", una revista sobre política exterior peronista. Por







Gustavo Menéndez, Jorge Taiana, Eduardo Valdéz Kelly Olmos y Santiago Cafiero.

Con la presencia de los flamantes candidatos de Fuerza Patria, Jorge Taiana y Kelly Olmos, el peronismo presentó el primer número de su revista de geopolítica, en un acto en la sede del Partido Justicialista, que reunió a figuras centrales del espacio político.

El Centro de Política Exterior Peronista "Juan Atilio Bramuglia" lanzó la revista de política exterior, con un panel encabezado por Taiana, candidato a diputado en PBA, Olmos, en la lista de postulantes en CABA, Santiago Cafiero, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, y el diputado nacional Eduardo Valdés.

"No aceptamos la proscripción de nadie y mucho menos de la presidenta del partido Justicialista. Esta es una campaña que no podemos llevar adelante nosotros solos. Necesitamos de todas y todos para volver a representar a aquellos sectores que hoy se encuentran alejados. Tenemos que juntar fuerzas todos y todas porque tenemos enfrente además la cuestión de la abstención electoral, porque hay mucha gente que acompañó con esperanza y fue defraudada”, aseguró Taiana.

En el mismo sentido, Olmos expresó: "Cualquiera sea el lugar que nos toca, somos ante todo militantes peronistas. Cuando uno tiene muchos años preparando la batalla, si lo convocan al ring qué más quiere que subirse. Para el peronismo el desarrollo de la política es construir una concepción nacional en el pueblo. Nosotros planteamos la discusión de cara a la gente mientras el neoliberalismo estigmatiza y persigue, como hacen con Cristina, entonces no se puede discutir la política de saqueo y entrega. Vamos a construir un triunfo para la libertad de Cristina y para la construcción de una patria justa libre y soberana".

El Centro de Política Exterior Peronista lleva el nombre de Juan Atilio Bramuglia, primer canciller del peronismo, recordado por su rol como presidente del Consejo de Seguridad de la ONU en la posguerra, donde medió en el conflicto del bloqueo de Berlín entre Estados Unidos y la Unión Soviética.

La revista presentada incluye artículos de los excancilleres Rafael Bielsa, Jorge Taiana, Felipe Solá y Santiago Cafiero; de los exministros Kelly Olmos y Daniel Filmus; de los exgobernadores Rosana Bertone y José Luis Gioja; del exsecretario de Culto Guillermo Oliveri; y de los embajadores Archibaldo Lanús, Marilita Squeff, Victorio Taccetti y Alberto D’Alotto. También escriben el diputado del Parlasur Franco Metaza, el historiador israelí Raanan Rein -biógrafo de Bramuglia- y los coordinadores del Centro, Eduardo Valdés, Dolores Gandulfo y Matías Capeluto.