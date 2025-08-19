20 de agosto de 2025 Inicio
Juan Grabois: "Taiana fue el tipo que se le plantó a Bush y dijo 'No al ALCA'"

El dirigente social y candidato a diputado destacó el rol del exanciller, quien encabeza la lista de Frente Patria en la provincia de Buenos Aires, durante la recordada Cumbre de las Américas que se celebró en Mar del Plata en noviembre de 2005.

Juan Grabois en Minuto Uno.

El dirigente social y candidato a diputado Juan Grabois salió al cruce de aquellos que vertieron críticas sobre Jorge Taiana, quien encabeza la lista de Frente Patria en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre, y advirtió que "fue el tipo que se le plantó a (George W.) Bush y dijo 'No al ALCA'".

Gustavo Menéndez, Jorge Taiana, Eduardo ValdézKelly Olmos y Santiago Cafiero.
Grabois se estaba refiriendo a la IV Cumbre de las Américas celebrada en noviembre de 2005 en Mar del Plata, en la que Lula Da Silva, Hugo Chávez, Néstor Kirchner y otros líderes latinoamericanos se opusieron a la creación del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), un tratado impulsado por Estados Unidos.

"Escuché algo de 'candidato baja intensidad, soft'... Hay que saber quién es Taiana. Es un tipo que combatió contra la dictadura. Estuvo siete años preso. Es un hombre que combatió por esta patria en los peores momentos, cuando te jugabas la vida. No sé quién tiene autoridad para hablar de soft o baja intensidad", deslizó Grabois en una entrevista con Gustavo Sylvestre en Minuto Uno.

"Junto a Lula, Kirchner, a Evo (Morales), a (Pepe) Mujica... Fue el tipo que se le plantó a Bush y dijo 'No al ALCA'. Si hay alguien que representa la dignidad latinoamericana y argentina, ese es Taiana", añadió Grabois sobre quien fuera canciller de Néstor Kirchner, aunque al momento de aquella cumbre se desempeñaba como secretario de Relaciones Exteriores (asumió en diciembre de 2005 en reemplazo de Rafael Bielsa).

Al ser consultado sobre si estaba contento por haber podido hacer valer su voluntad al interior de Frente Patria a la hora de la confección de las listas, luego de haber amagado con bajarse del armado, Grabois aclaró: "Contento voy a estar cuando se termine la pesadilla que está atravesando nuestro pueblo, cuando Cristina (Kirchner) esté libre, cuando lo echemos a (Javier) Milei, cuando pague por sus estafas, por sus crímenes sociales, cuando revirtamos el saqueo al que ha sometido al país y la deshumanización a la que ha sometido a muchos pibes y pibas".

Luego, aseguró: "A Milei lo vamos a sacar del Gobierno por los medios constitucionales que fueran. Sea el juicio político -que se lo merece, porque es un estafador confeso- o a través de las elecciones de 2027. Está inhabilitado moralmente pare ser Presidente de la Argentina. Se tendría que ir del Congreso en patrullero".

