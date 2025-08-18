18 de agosto de 2025 Inicio
El PRO y La Libertad Avanza se reunieron para afinar la estrategia de cara a las elecciones legislativas

Un grupo de integrantes de ambos partidos mantuvieron un encuentro en la sede del espacio amarillo en San Telmo. "Hablamos sobre qué es lo que estábamos haciendo y cómo estamos trabajando para terminar con el kirchnerismo", expresó Diego Santilli.

El oficialismo confirmó la lista de candidatos en CABA.
La Libertad Avanza presentó a sus candidatos en CABA: Bullrich y Fargosi encabezan la lista para senadores y diputados

El encuentro se llevó a cabo en el local partidario del PRO y fue integrado por el diputado y presidente del partido amarillo en el territorio bonaerense, Cristian Ritondo; la intendenta de Vicente López y vicepresidenta del PRO a nivel nacional, Soledad Martínez; los legisladores Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro y Florencia de Sensi, además del intendente de Mar del Plata y candidato a diputado provincial por la Quinta Sección Electoral, Guillermo Montenegro; y el armador libertario Sebastián Pareja.

Santilli expuso los ejes del encuentro luego de que terminó, en diálogo con la prensa: "Hablamos sobre qué es lo que estábamos haciendo y cómo estamos trabajando para terminar con el kirchnerismo, esa es la clave de lo que queremos todos, como bien planteó el Presidente varias veces".

Ritondo-pareja.jpg.webp
Por su parte, Montenegro marcó que el objetivo es "tener una posición muy clara de defensa al que quiere laburar y hacer las cosas bien", además de "mostrar a qué se le tiene que poner un punto el 7 de septiembre".

En tanto, Santilli y Ritondo se encontraron con el asesor presidencial Santiago Caputo y Pareja esta mañana en la Casa Rosada, para afinar la planificación en el marco de las elecciones legislativas.

Javier Milei suspendió su visita a Junín con sus candidatos provinciales por la tormenta anunciada

El Gobierno anunció que se decidió suspender el viaje del presidente Javier Milei al municipio bonaerense de Junín debido al mal tiempo y a la tormenta anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional. El mandatario iba a participar de un acto partidario el martes junto a los candidatos provinciales.

"A partir del reporte recibido por parte de Casa Militar con información proporcionada por la Oficina Meteorológica del Aeropuerto Jorge Newbery, el presidente de la Nación, Javier Milei, ha tenido que reprogramar por cuestiones de seguridad la actividad que tenía prevista para mañana en el partido de Junín, Provincia de Buenos Aires", indicó en un comunicado la Oficina del Presidente en redes sociales.

Además, detallaron que "esto se debe a la situación climática que se espera en esta zona del país, provocada por una ciclogénesis que generará lluvias abundantes y ráfagas de viento superiores a 55 km/h. Según el organismo de custodia del Presidente, el traslado tanto por vía aérea como terrestre resulta imposible bajo estas condiciones.

Con la mira puesta en las elecciones bonaerenses y nacionales, el jefe de Estado iba a emprender un viaje por localidades bonaerenses para continuar con la campaña libertaria.

La presencia de Milei en Junín formaba parte de una gira bonaerense que comenzó el jueves pasado en La Plata, aunque esta vez sería ya con los candidatos nacionales confirmados. Además, estaba confirmada la presencia del mandatario en San Nicolás.

