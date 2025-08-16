La UCR bonaerense se bajó del frente Provincias Unidas para octubre La adhesión a la coalición se había judicializado porque solo había sido firmada por los apoderados del espacio Evolución. El viernes venció el plazo establecido por el juez Ramos Padilla para corregir la irregularidad. Por







Un sector de la UCR bonaerense no estaba de acuerdo con una candidatura de Randazzo.

La Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense quedó oficialmente fuera de la alianza "Provincias Unidas". La decisión se confirmó luego de que venciera el plazo establecido por el juez federal Alejo Ramos Padilla, que finalizó el pasado viernes 15 de agosto a las 20.

Según lo presentado por Federico Carozzi, coapoderado de "Unidad Radical", su sector no tenía la voluntad de suscribir el acuerdo. Aparentemente, rechazaban la candidatura de Florencio Randazzo. Esa postura fue comunicada en nombre de Miguel Ángel Fernández, candidato a presidente del partido y actual presidente del Comité de Contingencia, cuyo resultado de la elección interna aún está pendiente.

"Se ha presentado el señor Federico Carozzi, designado coapoderado del partido por el espacio 'Unidad Radical' expresando que, conforme lo manifestado por el señor Miguel Ángel Fernández, candidato a presidente del partido por el citado espacio -en la elección interna realizada de la que se halla aun pendiente su resultado final- y actual presidente del Comité de Contingencia, no es voluntad de ese sector del acuerdo suscribir la alianza 'Provincias Unidas', cuyo reconocimiento resulta objeto de auto", indicó Ramos Padilla en su resolución.

La adhesión de la UCR a la coalición "Provincias Unidas" se había judicializado debido a una irregularidad: solo había sido firmada por los apoderados del espacio Evolución. En medio de una disputa interna por la conformación de las listas de cara a las elecciones de octubre, el juez intervino, intimando al partido a corregir la situación. El magistrado había advertido que, de no presentarse una manifestación de voluntad partidaria acorde al acuerdo de conducción transitoria, se entendería que la UCR desistía de su participación en la alianza.

El frente impulsado por varios gobernadores se conformó semanas atrás. A pesar de las negociaciones en curso, la facción de "Unidad Radical", liderada por Fernández, optó por no firmar el acuerdo el 7 de agosto. En contraste, el sector "Futuro Radical", encabezado por Domenichini, quien preside la convención de Contingencia, sí había firmado en ese momento. Esta división interna fue un factor clave en la no concreción de la alianza.