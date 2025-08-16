16 de agosto de 2025 Inicio
Cristian Castillo y Miriam Bregman serán los candidatos del Frente de Izquierda en Ciudad

El Frente de Izquierda-Unidad presentó sus listas para las elecciones del próximo 26 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. El legislador nacional será candidato a senador, y la reconocida dirigente, a diputada.

El Frente de Izquierda y los Trabajadores- Unidad, que agrupa al Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), el Partido Obrero (PO) y la Izquierda Socialista (IS), anunció que Christian Castillo y Myriam Bregman encabezarán las boletas de candidatos por la Ciudad de Buenos Aires a senadores y diputados, respectivamente.

"Esta lista que surge de quienes hemos sido una verdadera oposición a este Gobierno en la calle y en el recinto. No le votamos una sola ley a la ultra derecha que nos gobierna", sostuvo la abogada Bregman. Por su parte, el diputado nacional Castillo destacó que "ya a esta altura todos sabemos que Milei no gobierna solo, que se sigue sosteniendo por los votos que le dieron en el Congreso el PRO, la UCR y también sectores del peronismo".

En la provincia de Buenos Aires, los candidatos son Nicolás del Caño y Romina del Plá, ambos con experiencia como diputados nacionales y reconocidos por su lucha contra el ajuste. En Jujuy, el candidato será Alejandro Vilca, obrero de la recolección de residuos y diputado nacional, que buscará renovar su banca.

El FITU se postula con candidatos y candidatas en 23 de los 24 distritos del país, destacando al docente Franco Casasola en Santa Fe, el obrero ceramista Andrés Blanco en Neuquén, la docente y periodista Micaela Blanco Minoli por Mendoza y en Córdoba encabeza la lista Liliana Olivero, acompañada por el trabajador de delivery y dirigente estudiantil Josué Plevich.

