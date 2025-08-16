Detuvieron a un "viudo negro" que engañaba, drogaba y abusaba de sus víctimas

Un hombre que se hacía pasar por psicólogo, apodado el "viudo negro" fue detenido por ofrecer falsas propuestas laborales a sus víctimas, luego de dos denuncias formales. Está acusado del delito de “privación de la libertad y abuso sexual agravado”.
Víctor Hugo Longobucco se hacía pasar por empleador, reclutaba personas que llevaba a su departamento y las secuestraba. Está detenido por “privación de la libertad y abuso sexual agravado”.
El sospechoso es Víctor Hugo Longobucco, de 52 años, con domicilio en el barrio porteño de Monserrat, simulaba la atención con terapias holísticas, masajes, y otras terapias alternativas. Luego se aprovechaba de la confianza de los damnificados, los drogaba y dormía para robarles. Operaba en lugares claves como la Plaza Lavalle y el Obelisco.
Según la investigación de la fiscal Mónica Cuñarro, captó a una de sus primeras víctimas diciéndole que le iba a conseguir trabajo en un estacionamiento. Citó a la persona identificada como C.D.A para contactarlo con un amigo suyo y lo guio a través de mensajes de WhatsApp a su departamento ubicado en Montevideo al 200.
Ahí le ofreció comida y bebida y logró que se desvaneciera. Todo sucedió entre las 8 de la noche y las 8:30 de la mañana, cuando el denunciante pudo escapar. Luego de ser asistido por sus compañeros de trabajo, recordó la cara de su victimario, sentado enfrente suyo, en la cama.
Reconoció que fue abusado sexualmente, y fue atendido en el Hospital Rivadavia y el Muñiz para descartar cualquier contagio de una enfermedad sexual. En el caso de la otra víctima, J.M.P., escuchó que Longobucco necesitaba un empleado y se ofreció. Lo llevó a la casa, le pidió que se aseara y le dio un jugo exprimido que lo desvaneció. La fiscal lo acusa de “privación de la libertad y abuso sexual agravado” y asegura que podría haber más víctimas.