Detuvieron a un "viudo negro" que engañaba, drogaba y abusaba de sus víctimas Víctor Hugo Longobucco se hacía pasar por empleador, reclutaba personas que llevaba a su departamento y las secuestraba. Está detenido por “privación de la libertad y abuso sexual agravado”. Por







El sospechoso ofrecía falsas ofertas laborales para captar a sus víctimas Redes Sociales

Un hombre que se hacía pasar por psicólogo, apodado el "viudo negro" fue detenido por ofrecer falsas propuestas laborales a sus víctimas, luego de dos denuncias formales. Está acusado del delito de “privación de la libertad y abuso sexual agravado”.

El sospechoso es Víctor Hugo Longobucco, de 52 años, con domicilio en el barrio porteño de Monserrat, simulaba la atención con terapias holísticas, masajes, y otras terapias alternativas. Luego se aprovechaba de la confianza de los damnificados, los drogaba y dormía para robarles. Operaba en lugares claves como la Plaza Lavalle y el Obelisco.

Según la investigación de la fiscal Mónica Cuñarro, captó a una de sus primeras víctimas diciéndole que le iba a conseguir trabajo en un estacionamiento. Citó a la persona identificada como C.D.A para contactarlo con un amigo suyo y lo guio a través de mensajes de WhatsApp a su departamento ubicado en Montevideo al 200.

Ahí le ofreció comida y bebida y logró que se desvaneciera. Todo sucedió entre las 8 de la noche y las 8:30 de la mañana, cuando el denunciante pudo escapar. Luego de ser asistido por sus compañeros de trabajo, recordó la cara de su victimario, sentado enfrente suyo, en la cama.