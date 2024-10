La SIGEN comienza las auditorías a las universidades: a partir de cuándo y cuál será la primera

"La SIGEN ya había auditado en el pasado. Hasta el dictamen de (Carlos) Zannini de 2022 había un equipo que auditaba universidades, el equipo después tuvo que asignarse a otras partes, pero ahora lo estamos rearmando. Vamos a trabajar primero en el programa de trabajo que será fundamentalmente en el control del uso de los fondos públicos que reciben las universidades", detalló Blanco en diálogo con Radio con Vos.

Además adelantó que ya comenzaron con el proceso "porque había universidades que voluntariamente habían hecho un convenio con Sigen para ser auditadas". En ese sentido, confirmó que las auditorías comenzarán la próxima semana "con algunos casos como la Universidad de La Matanza".

Por otra parte, señaló que el orden de universidades con las que se continuará saldrá "en función de volúmenes de fondos y calidad de convenios", al tiempo que explicó que la Sigen debe armar más equipos para llevar adelante esta tarea.

“En el caso que haya sospecha de corrupción, si hay algún síntoma, se lo derivará a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que ellos sigan el curso”, concluyó.

Miguel Blanco

Clases públicas y tomas en más de 40 universidades, en la previa del paro nacional contra el veto de Milei

Más de 40 universidades continúan tomadas en medio de las protestas contra el desfinanciamiento educativo del gobierno de Javier Milei. La medida de fuerza se extenderá a lo largo de este miércoles teniendo en cuenta que el jueves está previsto el paro nacional estudiantil.

En paralelo, la Federación Nacional de Docentes se reunió durante la tarde del miércoles para definir los pasos a seguir. Tras deliberar varias horas, se determinó un nuevo paro 48 horas para el lunes y el martes de la semana que viene.

El presidente Javier Milei no hace oídos sordos y se refirió al conflicto estudiantil producto del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, donde aclaró: "No está en discusión la universidad pública ni tampoco la cuestión de que no sea arancelada".

"Yo me pregunto, los que están haciendo las tomas, ¿están a favor que las universidades sean utilizadas políticamente para sus intereses de los delincuentes de la política? ¿Están a favor del robo? Lo único que digo es, como esto está siendo pagado por todos los argentinos corresponde que los fondos sean auditados", insistió en una entrevista que le concedió a Antonio Laje en LN+.

Clase pública Facultad Económicas UBA 14-10-24 X @noeconomista_

Mientras tanto, durante la tarde del martes el Gobierno firmó una resolución que lo habilita a auditar las casas de altos estudios. El procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, rubricó este martes el dictamen para que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) funcione como órgano auditor de las universidades nacionales, mientras casi todas las sedes de las casas de altos estudios en distintos puntos del país continúan tomadas por los estudiantes.

En medio de un conflicto que suma tensión, los alumnos continuarán su protesta realizando cortes de calle y tomando clases públicas en distintos puntos del AMBA.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Avenida Rivadavia y Puan (Facultad de Filosofía y Letras de la UBA).

Avenida Independencia y Avenida Jujuy (Facultad de Psicología de la UBA).

Avenida Independencia y Avenida 9 de Julio (Facultad de Ciencias Sociales de la UBA).

Lugones, altura Ciudad Universitaria (Facultades de Ciencias Exactas y Arquitectura, Diseño y Urbanismo).

Avenida Córdoba y Junín (Polo Plaza Houssay).

Facultad de Derecho.

La Plata

Avenida 7 entre 47 y 48 (rectorado UNLP)

Zona norte del Gran Buenos Aires