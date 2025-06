La respuesta de los estudiantes de Medicina a Lilia Lemoine: "Es ridículo, no tiene sentido ni empatía"

"Los médicos deberían ser bien remunerados. Estamos 15 años estudiando para poder salvar una vida, no es un trabajo así nomás. No porque no nos paguen bien, vamos a decir 'bueno, hacemos otra cosa'. Nos queremos dedicar a eso", planteó a su vez uno de sus compañeros.

Otra estudiante señaló que "habría que replantearse por qué los senadores ahora se aumentaron el sueldo a más de $9 millones y los médicos siguen cobrando por debajo de la línea de pobreza". "Uno nace con una vocación. Si yo no me veo haciendo otra cosa, no me serviría otra carrera. Hay muchas carreras mal pagas", añadió otra.

"Es muy difícil dejar de hacer algo que te gusta, más los pediatras que tienen una vocación tremenda. El Garrahan es top de Latinoamérica, que te paguen poco y tener que dejarlo es un dilema entre no poder vivir porque no alcanza la plata y dejar lo que me gusta y estudié durante años", aseveró otro alumno de la facultad.

Dos estudiantes de Nutrición también se hicieron eco de los dichos de Lemoine. "Nos quedamos sin médicos así. Es super noble lo que hacen en el Garrahan, atienden a chicos que no pueden ser atendidos en instituciones privadas", planteó una de ellas, mientras que su compañero sentenció: "Me parece ridículo, no tiene sentido ni empatía lo que dice. Los médicos tienen que cobrar suficiente para poder ejercer, no solamente trabajar, vivir dignamente".

Lilia Lemoine culpó a los residentes del Garrahan por haber estudiado medicina "sabiendo que los médicos están mal"

La diputada deslizó que los residentes son responsables de lo que les ocurre por haber elegido su carrera. "Yo estudié algo que a mí me permitía tener una salida laboral rápida y donde yo podía ganar dinero para ayudar a mi familia. Yo entiendo que vos tengas sueños y que quieras estudiar lo que te gusta. Yo estudié Efectos Especiales recién a los 28 años, no a los 18; a los 18 tenía que ayudar a mi familia y si podés no trabajar y estudiar medicina me parece fantástico, pero si vos mientras estás estudiando no te das cuenta de que los médicos están mal, desde antes, porque esto no es nuevo, no es un problema de este gobierno", explicó.

"La salud pública necesita mejorar desde hace tiempo, mientras seas estatal no va a estar muy bien que digamos. Entonces, es un reclamo genuino, sí, como todo y estamos en democracia, pero no se puede, por favorecer a un sector, estropear a todos los demás", insistió.

"Que estudien lo que quieran, pero que sepas que cuando vos estudiás, elegís una carrera, tenés beneficios y tenés perjuicios. Yo estudié una carrera con una salida laboral rápida. ¿Era la que yo soñaba? No. No lo era. Pero entonces, vos tenés que separar tus deseos, tus sueños de tu trabajo y tu responsabilidad. Ser un adulto significa que vos tenés que salir a la vida a enfrentarte al mundo y a tenés que enfrentarte a la realidad. No a tus sueños lo que tenés idealizado", aconsejó, cargada de cinismo.

"Entonces, y que los médicos entiendan y yo creo que lo entienden, que es tan necesario un médico como un albañil, como un peluquero", aseguró, y añadió desconcertantes palabras: "No así un político, porque la verdad es que los políticos sobran y ojalá ganaran menos que los médicos, así este Congreso estaría vacío de kukas. Estaríamos los libertarios nada más".

Por último, volvió a apuntar contra la vicepresidenta, Victoria Villarruel. "Puso de asesor a un tipo que me golpeó y yo lo denuncié penalmente. Es una vergüenza, por supuesto voy a volver a la Justicia apenas pueda, porque no puede ser que yo tenga que venir a trabajar a un lugar donde haya un tipo que me pegó. La verdad que Villarruel cada vez va de mal en peor y sabiendo de sus vínculos con Guillermo Moreno y con el peronismo que supuestamente ella no debería representar, es rarísimo todo lo que está pasando", concluyó.

Paro en el Garrahan: los residentes levantaron la medida por amenaza del Gobierno, pero los médicos continúan el reclamo

El conflicto en salud permanece y los médicos de planta del Hospital Garrahan continúan con el cese de actividades, sin embargo, mediante un comunicado de prensa, los residentes informaron que se vieron “obligados” a reincorporarse a sus puestos de trabajo porque el Gobierno los amenazó con posibles despidos.

Una nueva jornada de lucha se lleva adelante en Pichincha y Brasil, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del reclamo salarial que se lleva adelante desde hace semanas. Ante esto, Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) impulsó un paro nacional para este jueves por 24 horas. Además, particularmente en Buenos Aires, la movilización de las 13 será a Plaza de Mayo.

“No hubo ningún funcionario del Gobierno con una propuesta concreta. Un vacío total que resulta inadmisible para las y los trabajadores”, había argumentado Rodolfo Aguiar. Por ese motivo, ya rige la medida para algunos hospitales del país y habrá una movilización a las 13 en distintos puntos.

A pesar de confirmar que se iban a sumar, los residentes se bajaron del paro: “Lamentamos comunicar desde la Asamblea de Residentes Garrahan, que nos vimos obligados a cesar la medida de paro laboral indefinido, con la reincorporación inmediata a nuestros puestos de trabajo a partir del 04/06 a las 16 y a suspender nuestra participación en la marcha que se llevará a cabo el jueves 5 de junio a las 13”.

Explicaron que se debe a “evitar la aplicación de sanciones en el futuro”. Pero aclararon que “no implica la renuncia al reconocimiento de la legitimidad de nuestro reclamo apartidario. Esta medida ratifica el compromiso que tenemos con nuestra labor y con la continuidad de la Residencia Médica del Hospital Garrahan”.

Mientras tanto, los médicos de planta del hospital continúan el reclamo. La enfermera Mariel Domínguez contó en Mañanas Argentinas en C5N: “Yo soy del turno noche, trabajo 10 horas y mi sueldo básico es de $280 mil pesos”.