Fracasó la reunión por el Garrahan: el Gobierno no presentó ninguna propuesta

"El presidente (Javier) Milei y el ministro (Mario) Lugones están yendo demasiado lejos. Esto no es broma ni un juego. Estamos hablando del principal hospital pediátrico del país. Hay una rebelión interna en el Garrahan porque hemos llegado a una situación límite", agregó.

El representante gremial denunció que día a día ven como el hospital "se va a pique" porque no hay presupuesto, los salarios no alcanzan, los profesionales renuncian y se cierran distintos sectores de salud.

"Si no ponemos un freno a este vaciamiento que es donde se atienden los niños y niñas de todo el país, el hospital no volverá a ser el mismo. El Gobierno es el principal responsable, no puede mandar funcionarios de cuarta categoría a no decir nada cuando todo el país sabe cuál es la necesidad del Garrahan. Esperamos una propuesta de verdad. Tienen que recomponer el salario de todos los trabajadores que no somos ñoquis. En el hospital no sobra nadie, tienen que cesar las amenazas a los residentes que están amenazando con despidos", completó.

ATE denunció que la audiencia por la crisis del Garrahan fue "un circo"

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció este miércoles que la audiencia convocada por el Gobierno para llegar a un acuerdo en el conflicto con el Hospital Garrahan fue un "circo" y anunció que responderá con un "paro nacional".

"Asistimos a la audiencia sólo los representantes de los trabajadores y 4 perejiles del Garrahan, pero ningún funcionario del Gobierno. A esta instancia debieron venir el ministro de Salud, de Economía y la Jefatura de Gabinete", criticó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

El sindicalista indicó que "es más que claro" que desde el Gobierno "no tienen interés alguno" en resolver el conflicto. "Pidieron que el hospital funcione. Si quieren garantizar su funcionamiento, deben asegurar que las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores sean las adecuadas", sostuvo Aguiar a través de sus redes sociales.

El titular de ATE consideró que la reunión estuvo "vaciada" de parte del Estado empleador, que "carece de validez" y fue un "circo". A su vez, agregó que la administración de Javier Milei "está rompiendo" la conciliación obligatoria y exigió el cese de "las amenazas de despidos de los trabajadores y aumentos de sus salarios".

Por último, Aguiar confirmó que se llevará a cabo un paro nacional, todavía sin fecha, en el área de salud y en "todos los hospitales del país. Basta de jugar con los pacientes y con los trabajadores", concluyó.

ATE convocó para nacional por la situación del Garrahan

En otro tuit, Aguiar confirmó la convocatoria de ATE a un paro nacional a partir de la medianoche. "Está claro que el Gobierno de Milei no quiere resolver el conflicto del Garrahan. Si piensan que van a cansarnos se equivocan. Vamos a profundizar todas las medidas de fuerza. Quieren hacer de la salud un negocio. Nos negamos a que los que tengan plata se curen y los que no tengan plata se mueran!", manifestó.