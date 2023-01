La relación íntima entre D'Alessandro y el controvertido fiscal Bidone

Bidone se hizo conocido en los medios porque tuvo a su cargo la investigación del llamado "triple crimen" de General Rodríguez, en el que tres jóvenes empresarios fueron asesinados en un hecho que se vinculó al tráfico de efedrina. Fue en ese caso en el que Bidone conoció a D'Alessio y comenzaron a intercambiar información.

Hay más de 1.000 mensajes entre D'Alessandro y el exfiscal vía Telegram y los temas son variados.

En los diálogos, Bidone y D'Alessandro se refieren a Silvia Majdalani, extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), o se comunican para hallar información sobre un hombre que había denunciado al funcionario porteño. “¿Te fijas este Daniel De Olivera que me está denunciando? A ver quién es. Me parece que es de Lomas de Zamora. ¿Eso si me lo podés averiguar o me vas a dejar garpando?”, le escribe D'Alessandro en tono desafiante.

Rápidamente, Bidonde le brinda información sobre del denunciante: “Che amigo, le conté como 70 denuncias a este chabón en la provincia. Posta, 67/68 denuncias del 2003 a ahora. Es un denunciante crónico. Me voy a fijar lo último que denunció. Casi todas hechas en La Plata, en Quilmes y Lomas de Zamora. Decime para donde miro porque hay un montón de información del chabón este. ¿Querés ubicarlo, querés ver que mierda está diciendo en esas denuncias?”.

Tras la filtración de los mensajes, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad aseguró que continuará en su cargo como funcionario porteño y dijo que "son falsos" los presuntos chats que mantuvo con Bidone, con Silvio Robles, estrecho colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y con el empresario Marcelo Violante. Pero, con cada hora que pasa, el escándalo crece.